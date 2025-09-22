Stentler ziet uitblinker bij Ajax: "PSV had het heel moeilijk"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV en Leonne Stentler was na afloop vol lof over de invalbeurt van Oscar Gloukh. Ze zag dat de ploeg van trainer John Heitinga het aanvankelijk lastig had in het Philips Stadion.

"Maar ze wisten het al tijdens de eerste helft om te zetten met het druk zetten", liet de voormalig Ajax-speelster weten bij de uitzending van Studio Sport. "In de tweede helft heeft Gloukh wel het verschil gemaakt in de manier van spelen. PSV had het heel moeilijk met zijn loopacties", aldus Stentler.

"Door het uitzakken (van Gloukh. red.) stond er niet echt een spits, waardoor Davy Klaassen en Taylor in die ruimte terecht konden komen", vervolgt ze. "Gloukh bracht veel dynamiek en creativiteit, dat vond ik in de eerste helft wel missen bij Ajax", besluit Stentler. Gloukh kwam na rust in het veld voor Kasper Dolberg.