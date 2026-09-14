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Stepanov (FC Utrecht) evenaart Ajax-legende: "Die ken ik niet"

Niek
Artem Stepanov
Artem Stepanov Foto: © Pro Shots

Artem Stepanov was tegen Excelsior opnieuw trefzeker en werd gewezen op een bijzondere statistiek van Rafael van der Vaart. De spits had echter geen idee wie de voormalig Ajax-speler, die ook furore maakte bij clubs als Tottenham Hotspur en Real Madrid, is.

"Het was een goede wedstrijd, want ik heb één goal gescoord en het meest belangrijke is dat we eindelijk hebben gewonnen", begint Stepanov voor de camera van ESPN. "Het is een hele belangrijke overwinning, omdat we niet veel wedstrijden winnen. Vandaag was een emotionele wedstrijd, voor iedereen. En eindelijk hebben we gewonnen. Nu hebben we een goed gevoel en nu moeten we doorgaan."

Voor de nog maar negentienjarige spits is het alweer de vijfde treffer op rij. "Ik krijg niet veel kansen, maar ik krijg een kans en ik scoor." Die reeks wil hij graag voortzetten. "Ik hoop nog lang. Ik blijf hard werken en ik hoop dat ik volgende week tegen Feyenoord scoor."

Stepanov wordt vervolgens gewezen op de statistiek van Van der Vaart die zeven duels op rij zeven keer scoorde. "Die ken ik niet. Geen idee. Dan zal ik proberen dat record te verbreken. Dan moet ik tegen Feyenoord scoren." 

De Oekraïense spits belooft om beelden te bekijken van de voormalig profvoetballer. "Vanavond als ik naar bed ga, zal ik wat beelden bekijken", besluit hij. 

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