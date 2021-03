Geschreven door Jeroen Baaij 03 mrt 2021 om 22:03

Het was de dag van de tweede halve finale in de Nederlandse Beker strijd. Na Vitesse moest de andere bekerfinalist komen uit de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. Ten opzichte van de wedstrijd tegen PSV was Jurriën Timber naar de plek van rechtsachter verhuist. Dat betekende tevens dat Perr Schuurs de plek centraal rechts in mocht nemen. Daley Blind was de logische vervanger voor Nico Tagliafico. Bij Heerenveen was zowel een plek voor oud Ajacieden Lasse Schöne als ook Siem de Jong ingeruimd. Het veld in Heerenveen was niet echt heel best en deed denken aan het veld van PSV afgelopen zondag. Op het moment dat de wedstrijd begon leek het er tevens op dat Martinez aan de rechterkant was geposteerd en Blind was opgeschoven naar centraal links.

Eerste kansje Ajax

In het begin van de wedstrijd bleek direct waar Heerenveen Ajax pijn wilde doen en dat was net achter de verdediging. Van Bergen moest het Blind moeilijk maken. Heerenveen wilde Joey Veerman aan de bal laten komen, waarna vaak de diepe bal werd gezocht. Dat was ook de reden dat Ten Hag voor Martinez op de linksback had gekozen. Toch was de eerste kans voor Ajax. Na 7 minuten wipte Tadic de bal naar Haller in het strafschopgebied, die helaas voor Ajax vervolgens over mikte. Ajax zette daarna vol druk op de verdediging van Heerenveen. De Friezen hadden daar direct zichtbaar moeite mee. Het eerste kwartier was, op het kansje van Haller na, rustig verlopen. Ajax had veel balbezit, maar creëerde nog geen echte hele grote kansen. Heerenveen bleef loeren op dat ene kansje, maar achterin bleven de verdedigers van Ajax goed bij de les.

Klaassen opende de score

Na 18 minuten was het dan ook Ajax dat de score opende en wie anders dan Davy Klaassen die het doelpunt maakte. Anthony draaide de bal weer heerlijk in het strafschopgebied, waarna het voor Klaassen een koud kunstje was op de bal langs Erwin Mulder te knikken…. 0-1. Na de goal begon Heerenveen iets brutaler te voetballen. Toch bleef Ajax er lustig op los combineren zonder dat overigens grote kansen uit voortkwamen. Na 30 minuten stond nog steeds de stand van 0-1 op het bord. Vooral Anthony was op dreef. In de 31e minuut was de Braziliaan dichtbij de tweede Ajax treffer, echter hij mikte de bal net naast de verkeerde kant van de paal. Het duurde vervolgens maar vijf minuten voordat Klaassen dicht bij zijn tweede treffer was. Helaas voor Ajax en iedereen die de Amsterdammers een warm hart toe draagt schoot Klaassen de bal net over. In de 42e minuut was daar dan toch de 0-2, maar helaas maakte Tadic onderweg hands, zodat de goal van Klaassen niet door ging. Ajax ging volkomen verdient de rust in met een 0-1 voorsprong.

Tadic scoorde weer vanaf 11 meter

Aan het begin van de tweede helft was er een wissel aan de kant van Ajax. Klaiber kwam in de ploeg voor de licht aangeslagen Blind. Ajax begon aan de tweede helft, zoals ze ook eindigde. Er was direct veel balbezit, maar het eerste kleine kansje was voor Heerenveen waar Henk Veerman opdook in het strafschopgebied van Ajax. De lange spits van Heerenveen nam de bal echter slecht aan en liet de bal over de achterlijn lopen. In de 53e minuut kwam Mulder erg ver uit zijn goal, maar Klaassen kon er helaas geen richting aan geven. De Ajax middenvelder schoot de bal helaas ver naast. Een paar minuten later sprintte diezelfde Klaassen achter een lange bal aan en verstapte zich in het dramatisch slechte veld in Friesland. De doelpuntenmaker moest zich laten vervangen door Kudus. Na 60 minuten stond de stand van 0-1 nog steeds op het scorebord. In de 62e minuut stoomde Gravenberch op en legde de bal op de rand strafschopgebied af op Kudus. Die slalomde het strafschopgebied binnen en werd gehaakt door Van Hecke. Nijhuis kon niet anders dan de bal op de stip leggen. En de man die afgelopen zondag de bal vanaf elf meter er feilloos inlegde, twijfelde nu ook niet en ramde de bal in de kruising…. 0-2! Tadic was dus opnieuw trefzeker van de penaltystip.

Neres bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt

Direct na de aftrap was er een enorme kans voor Heerenveen, waar Van Bergen stuitte op de sterk uitgekomen Stekelenburg. Het spel golfde nu op en neer, want direct daarna stuitte ook Haller op de keeper. De Fransman die tegen PSV ook niet goed speelde, was ook in deze wedstrijd totaal ongelukkig. Aan de kant van Heerenveen moest Schöne het veld verlaten. Ajax bleef naar hartenlust de bal rondspelen. Timber onderscheidde zich door een sterke wedstrijd te spelen. En ook Anthony speelde een hele behoorlijke wedstrijd. In de 74e minuut kwamen Idrissi en Neres in het veld voor Anthony en Tadic. Ook met de twee invallers bleef Ajax op zoek naar een derde doelpunt. In de 76e minuut kwam Alvarez weer eens voor zijn man en kopte de bal richting Haller. Haller kopte de bal door op Neres die Mulder knap door de benen speelde…. 0-3! Ook na de derde goal bleef Ajax de sterkste. Heerenveen had totaal geen antwoord op het sterke spel van de Amsterdammers. De laatste wissel diende zich aan. Ekkelenkamp kwam in het veld voor Gravenberch. Siem de Jong moest ook het veld verlaten na een redelijk anonieme wedstrijd. De resterende minuten speelde Ajax de tijd zeer vakkundig uit. Heerenveen was murw geslagen door het bij vlagen tikkie-takkie voetbal van de Amsterdammers.

Ajax kan zich opmaken voor wederom een bekerfinale. De jacht op de 20e dennenappel kent nog maar één horde en dat zal Vitesse zijn op zondag 18 april. Maar vooral het vertoonde spel van hedenavond stemde iedereen die voor Ajax is tot zeer grote tevredenheid. Ajax was vanaf het fluitsignaal aan het begin van de wedstrijd de sterkste in Friesland. Heerenveen kwam er totaal niet aan te pas. En zodoende had Ajax een eenvoudige avond in Friesland en won het volkomen terecht deze halve finale strijd om de beker.