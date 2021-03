Geschreven door Jordi Smit 07 mrt 2021 om 14:03

Koploper Ajax heeft een 3-1 overwinning geboekt op FC Groningen. De Amsterdammers waren het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij, waardoor de winstpartij meer dan terecht was.

Ajax kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een dieptepass van Davy Klaassen kwam aan de rechterkant van het speelveld terecht bij David Neres. De Braziliaan zag een slimme loopactie van Dusan Tadic en gaf de bal op maat richting de Serviër. Die draaide op de achterlijn om zijn as en gaf op zijn beurt de bal aan Ryan Gravenberch, die op de rand van het strafschopgebied vrijstond. De middenvelder mikte koelbloedig in de linkerhoek van het doel: 1-0. De Amsterdammers hadden met de voorsprong direct de controle in de wedstrijd en creëerden meer kansen, onder meer via Lisandro Martínez. De Argentijn mocht tijdens een hoekschop zomaar vrij inkoppen, maar Sergio Padt hield de bal uitstekend tegen.

De ploeg van Erik ten Hag bleek doordrukken in de hoop dat het de wedstrijd snel zou beslissen. Na twintig minuten spelen zag Tadic, die aan de linkerkant de bal ontving, een loopactie van zowel Sébastien Haller als van Klaassen. De linksbuiten besloot de bal aan de laatste speler te geven. Klaassen raakte eerst Padt en daarna een verdediger van FC Groningen. Aangezien Ajax zijn kansen niet afmaakte, bleven de bezoekers in leven. Tot veel grote kansen leidde het niet, al mocht de poging van Mohamed El Hankouri wel tegen de touwen. De aanvaller kopte de bal bij de tweede paal in, maar Maarten Stekelenburg was scherp genoeg om deze te keren. Vlak voor rust kreeg Jurriën Timber nog een grote kans. Een afgemeten vrije trap van Martínez kwam bij hem terecht. Timber nam de bal op zijn borst aan en schoot vervolgens hard met zijn linkerbeen, maar de poging ging hoog over.

De slordigheden van de eerste helft nam Ajax uit de kleedkamer mee. De thuisploeg leed enkele keren gevaarlijk balverlies, waardoor FC Groningen eruit kwam. Desondanks bleef de stand op 1-0 staan. De marge verdubbelde Ajax binnen tien minuten. Een schitterende steekpass van Tadic kwam bij Neres terecht. De Braziliaanse buitenspeler, die een uitstekende wedstrijd op de mat legde, behield het overzicht en gaf de bal opzij aan de opstomende Haller. De centrumspits was op tijd en schoot de bal hard tegen de touwen: 2-0. Vlak na het doelpunt kon FC Groningen de aansluitingstreffer maken. Een lange bal van achteruit kwam terecht bij Alessio da Cruz, maar Edson Álvarez, zondagmiddag opererend als centrale verdediger, voorkwam met een doordachte tackle dat Da Cruz één-op-één met Stekelenburg stond.

Dezelfde Da Cruz zorgde twintig minuten voor tijd ervoor dat Tomáš Suslov de kans kreeg om zijn ploeg terug in de wedstrijd te schieten. Ook hem lukte het het echter niet om Stekelenburg te verschalken. Daarmee maakte de keeper tweemaal indruk op bondscoach Frank de Boer, die vanaf de tribune de wedstrijd volgde. Een paar minuten later kreeg Ajax een strafschop na een handsbal van Mike te Wierik. Tadic ging achter de bal staan, maar zag deze via de onderkant van de lat het veld in stuiteren. De aanvoerder mocht de penalty echter overnemen, omdat Suslov te vroeg in het zestienmetergebied liep. Daarvan maakte Tadic dankbaar gebruik: 3-0. Vlak voor tijd maakte Ahmed El Messaoudi nog de aansluitingstreffer: 3-1. Dat was ook de eindstand van de wedstrijd.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Kudus (63′. Ekkelenkamp), Gravenberch, Klaassen (88′. Labyad); Neres (78′. Antony), Haller, Tadic (78′. Idrissi)