"Sterker nog: ik vind dat Ajax misschien wel heeft zitten te slapen"

PSV heeft de situatie rondom topscorer Sem Steijn in de gaten gehouden, maar besloten om niet in actie te komen. De aanvallende middenvelder van FC Twente vertrok vervolgens naar Feyenoord. En dat terwijl Jan Roelfs denkt dat ook Ajax een type-Steijn wel zou kunnen gebruiken.

"Ik vind als Steijn bij FC Twente zoveel scoort en zo goed is, dan gaan wij een transfer met dat bedrag onder een enorm vergrootglas leggen omdat hij de doelpunten heeft gemaakt in de Nederlandse competitie", vertelt Roelfs in de NOS Voetbalpodcast. "Stel je haalt een topscorer uit de Franse competitie, de Deense competitie of wat dan ook."

"Dan doen we daar op de een of andere manier veel minder moeilijk over", gaat de commentator verder. "Ik vind het een volslagen logische transfer die hij maakt naar Feyenoord. Sterker nog: ik vind dat PSV en Ajax misschien wel hebben zitten te slapen. Als je zo makkelijk en goed scoort, zo gedreven bent, zo'n goede proef bent, je nog jong bent en nog kunt groeien, dat Ajax hem wellicht ook had kunnen gebruiken."

"Iets meer dan PSV misschien. Ik vind het bedrag dat Feyenoord voor hem betaalt ook heel logisch. Ik snap ook dat FC Twente hem verkoopt. Ze hebben dat geld nodig. Dus ik zie al die twijfels niet", aldus Roelfs.