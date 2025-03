Steun voor Ajax: 'Amsterdammers leidt in bezoekersaantallen'

Feyenoord scoort dit seizoen het hoogst als het gaat om stadionbezetting. De Kuip was tot nu toe elke thuiswedstrijd volledig uitverkocht, wat resulteert in een bezettingsgraad van 99,2%. Geen enkele andere Eredivisieclub komt zo dicht bij de volle honderd procent. Toch is het Ajax dat in absolute aantallen de kroon spant: gemiddeld kwamen er in de Johan Cruijff Arena 54.556 toeschouwers per wedstrijd opdagen.