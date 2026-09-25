Steur blikt terug op vertrek bij Ajax: "Geen unfinished business"

Steur kwam tot 26 officiële wedstrijden voor Ajax, maar heeft niet het gevoel dat hij te vroeg uit Amsterdam is vertrokken. "Ik heb niet het gevoel dat er unfinished business is bij Ajax. Ik wens ze het beste", vertelt de middenvelder tegenover NU.nl.

Bij Newcastle krijgt Steur inmiddels volop vertrouwen. "Het was verrassend, maar ik heb me geen zorgen gemaakt. Newcastle is een stabiele club. En de nieuwe trainer Jaissle geeft me veel vertrouwen", aldus de voormalig Ajacied. Vooral het hogere tempo in Engeland valt hem op.