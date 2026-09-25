Steur blikt terug op vertrek bij Ajax: "Geen unfinished business"
Sean Steur heeft geen spijt van zijn vertrek bij Ajax. De achttienjarige middenvelder verruilde de Amsterdammers afgelopen zomer voor Newcastle United en heeft in Engeland snel zijn draai gevonden.
Steur kwam tot 26 officiële wedstrijden voor Ajax, maar heeft niet het gevoel dat hij te vroeg uit Amsterdam is vertrokken. "Ik heb niet het gevoel dat er unfinished business is bij Ajax. Ik wens ze het beste", vertelt de middenvelder tegenover NU.nl.
Bij Newcastle krijgt Steur inmiddels volop vertrouwen. "Het was verrassend, maar ik heb me geen zorgen gemaakt. Newcastle is een stabiele club. En de nieuwe trainer Jaissle geeft me veel vertrouwen", aldus de voormalig Ajacied. Vooral het hogere tempo in Engeland valt hem op.
"Ik heb nu elke wedstrijd het gevoel dat ik in een topcompetitie speel. Het gaat allemaal een stuk sneller dan in de Eredivisie. Ik kan het niet negentig minuten volhouden, daar moet ik wel naartoe."
Het grootste gemis voor Steur ligt dan ook niet bij Ajax, maar bij zijn familie in Volendam. "Ik ben een echt familiemens. Dat ik ze nu minder zie, vind ik het moeilijkste. Ik mis ze enorm."
Steur blikt terug op vertrek bij Ajax: "Geen unfinished business"
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