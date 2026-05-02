Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Sean Steur beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het eerste van Ajax. In een open gesprek met Voetbal International vertelt de middenvelder over hoe groot de stap is vanuit Jong Ajax naar Ajax 1.
"Die is wel groot, maar bij mij had het ook met andere dingen te maken", begint Steur. "Bij Jong Ajax kon ik het aan het begin van het seizoen altijd goed volhouden qua energie, maar daarna kwam een periode dat ik vaker mocht aansluiten bij Ajax 1, waar ik op de bank zat en helemaal niet speelde. En toen kwam ik uit het niets ineens in de basis terecht."
"Toen merkte ik gewoon dat ik na 70 à 75 minuten wel echt leeg was", vervolgt hij. "Op zich, als je logisch nadenkt, is dat ook niet zó gek. Als je een tijdje niet speelt en daarna ineens heel veel, dan krijg je gewoon wat eerder last van kramp en dat soort dingen."
"En misschien had het soms ook wel te maken met een klein beetje spanning", geeft hij toe. "Mijn eerste wedstrijd was een basisplaats in de Champions League, en mijn eerste Eredivisie-wedstrijd was De Klassieker tegen Feyenoord. Dus het werd me ook niet makkelijk gemaakt, haha! Hartstikke mooi natuurlijk, maar dan heb je wel iets meer spanning dan op maandagavond bij Jong Ajax. Dat kan dan wat op je spieren slaan, zeker als je nog zo jong bent als ik. Inmiddels merk ik dat het beter gaat, maar ik moet me blijven ontwikkelen, want op sommige momenten is het nog steeds niet goed genoeg."
In de topper tegen FC Twente vorige maand, liep Bart van Rooij tien minuten voor tijd bij hem weg, om na een lange rush uiteindelijk de beslissende 1-2 te maken. Of dat zo'n moment is waar hij op doelt? "Ja, zeker. Na die goal voelde ik me eigenlijk wel een beetje schuldig. Het is moeilijk uit te leggen wat er precies gebeurt op zo’n moment, maar het hoort bij mijn positie, dat ik meesprint in zo’n situatie", aldus Steur.
"Dat is een verbeterpuntje voor me. De trainer gaf niet alleen mij de schuld, want er gingen meer dingen mis bij die goal, maar ik weet heel goed dat het ook door mij kwam", besluit het jonge talent.
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand
Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"
Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"
Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."
Wilco van Schaik waarschuwt: "Nacompetitie kan de prullenbak in"
Kieft: "Erehaag PSV sportief, maar tegelijk zeer pijnlijk voor Ajax"
Oscar Gloukh belooft beterschap: "Ik had verwacht meer te spelen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Sterkhouder keert terug in de basis
Driessen overtuigd van nieuwe Ajax-trainer: "Belangrijkste kandidaat"
Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"
Wint Ajax ook van PSV? Bookmaker BetMGM pakt uit met fraaie odds
Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren
Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"
Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"
Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"
Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"
'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'