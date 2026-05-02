Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"

"Die is wel groot, maar bij mij had het ook met andere dingen te maken", begint Steur. "Bij Jong Ajax kon ik het aan het begin van het seizoen altijd goed volhouden qua energie, maar daarna kwam een periode dat ik vaker mocht aansluiten bij Ajax 1, waar ik op de bank zat en helemaal niet speelde. En toen kwam ik uit het niets ineens in de basis terecht."

"Toen merkte ik gewoon dat ik na 70 à 75 minuten wel echt leeg was", vervolgt hij. "Op zich, als je logisch nadenkt, is dat ook niet zó gek. Als je een tijdje niet speelt en daarna ineens heel veel, dan krijg je gewoon wat eerder last van kramp en dat soort dingen."

"En misschien had het soms ook wel te maken met een klein beetje spanning", geeft hij toe. "Mijn eerste wedstrijd was een basisplaats in de Champions League, en mijn eerste Eredivisie-wedstrijd was De Klassieker tegen Feyenoord. Dus het werd me ook niet makkelijk gemaakt, haha! Hartstikke mooi natuurlijk, maar dan heb je wel iets meer spanning dan op maandagavond bij Jong Ajax. Dat kan dan wat op je spieren slaan, zeker als je nog zo jong bent als ik. Inmiddels merk ik dat het beter gaat, maar ik moet me blijven ontwikkelen, want op sommige momenten is het nog steeds niet goed genoeg."