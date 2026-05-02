2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"

bron: Voetbal International
Sean Steur baalt
Sean Steur baalt Foto: © BSR Agency

Sean Steur beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het eerste van Ajax. In een open gesprek met Voetbal International vertelt de middenvelder over hoe groot de stap is vanuit Jong Ajax naar Ajax 1. 

"Die is wel groot, maar bij mij had het ook met andere dingen te maken", begint Steur. "Bij Jong Ajax kon ik het aan het begin van het seizoen altijd goed volhouden qua energie, maar daarna kwam een periode dat ik vaker mocht aansluiten bij Ajax 1, waar ik op de bank zat en helemaal niet speelde. En toen kwam ik uit het niets ineens in de basis terecht."

"Toen merkte ik gewoon dat ik na 70 à 75 minuten wel echt leeg was", vervolgt hij. "Op zich, als je logisch nadenkt, is dat ook niet zó gek. Als je een tijdje niet speelt en daarna ineens heel veel, dan krijg je gewoon wat eerder last van kramp en dat soort dingen."

"En misschien had het soms ook wel te maken met een klein beetje spanning", geeft hij toe. "Mijn eerste wedstrijd was een basisplaats in de Champions League, en mijn eerste Eredivisie-wedstrijd was De Klassieker tegen Feyenoord. Dus het werd me ook niet makkelijk gemaakt, haha! Hartstikke mooi natuurlijk, maar dan heb je wel iets meer spanning dan op maandagavond bij Jong Ajax. Dat kan dan wat op je spieren slaan, zeker als je nog zo jong bent als ik. Inmiddels merk ik dat het beter gaat, maar ik moet me blijven ontwikkelen, want op sommige momenten is het nog steeds niet goed genoeg."

In de topper tegen FC Twente vorige maand, liep Bart van Rooij tien minuten voor tijd bij hem weg, om na een lange rush uiteindelijk de beslissende 1-2 te maken. Of dat zo'n moment is waar hij op doelt? "Ja, zeker. Na die goal voelde ik me eigenlijk wel een beetje schuldig. Het is moeilijk uit te leggen wat er precies gebeurt op zo’n moment, maar het hoort bij mijn positie, dat ik meesprint in zo’n situatie", aldus Steur.

"Dat is een verbeterpuntje voor me. De trainer gaf niet alleen mij de schuld, want er gingen meer dingen mis bij die goal, maar ik weet heel goed dat het ook door mij kwam", besluit het jonge talent. 

