Steur-familie spreekt zich uit na veel kritiek: "Pure bullshit"
Roy Steur neemt het op voor zijn vader Johan Steur, die veel kritiek kreeg na de transfer van Sean Steur van Ajax naar Newcastle United. Volgens de FC Volendam-doelman klopt het beeld dat van zijn vader is ontstaan niet.
Sean Steur leek op weg naar een langer verblijf bij Ajax, maar vertrok uiteindelijk voor 27 miljoen euro naar Newcastle. Zijn vader werd daarbij gezien als de aanjager van de transfer en kreeg kritiek omdat hij vooral financiële belangen zou nastreven.
Roy Steur neemt het op voor zijn vader. "Het doet ons eigenlijk niet zoveel, want wij weten hoe onze vader is. Hij beschermt ons en staat altijd voor ons klaar. De mensen die mijn vader kennen, weten dat het pure bullshit is wat er over hem wordt gezegd", zegt hij voor de camera van NH. "Mensen komen al met informatie die niet klopt. Alles wat ze zeggen, hechten we weinig waarde aan."
Roy Steur laat zich uit over de hechte band met zijn broertje. "We bellen dagelijks en dan praten we over onze dag", legt hij uit. "Hij vroeg aan mij hoe het is om nieuwe vrienden te maken. Toen heb ik gezegd dat het vanzelf komt. Sean is wel iemand die graag onder de mensen komt. Gelukkig maakt hij ook makkelijk vrienden."
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Steur-familie spreekt zich uit na veel kritiek: "Pure bullshit"
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