Steur-familie spreekt zich uit na veel kritiek: "Pure bullshit"
Roy Steur neemt het op voor zijn vader Johan Steur, die veel kritiek kreeg na de transfer van Sean Steur van Ajax naar Newcastle United. Volgens de FC Volendam-doelman klopt het beeld dat van zijn vader is ontstaan niet.
Sean Steur leek op weg naar een langer verblijf bij Ajax, maar vertrok uiteindelijk voor 27 miljoen euro naar Newcastle. Zijn vader werd daarbij gezien als de aanjager van de transfer en kreeg kritiek omdat hij vooral financiële belangen zou nastreven.
Roy Steur neemt het op voor zijn vader. "Het doet ons eigenlijk niet zoveel, want wij weten hoe onze vader is. Hij beschermt ons en staat altijd voor ons klaar. De mensen die mijn vader kennen, weten dat het pure bullshit is wat er over hem wordt gezegd", zegt hij voor de camera van NH. "Mensen komen al met informatie die niet klopt. Alles wat ze zeggen, hechten we weinig waarde aan."
Roy Steur laat zich uit over de hechte band met zijn broertje. "We bellen dagelijks en dan praten we over onze dag", legt hij uit. "Hij vroeg aan mij hoe het is om nieuwe vrienden te maken. Toen heb ik gezegd dat het vanzelf komt. Sean is wel iemand die graag onder de mensen komt. Gelukkig maakt hij ook makkelijk vrienden."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"