Steur gaat in op Ajax-exit: "Daar had ik mijn twijfels over"
Sean Steur heeft geen spijt van zijn keuze om Ajax te verlaten. De middenvelder ruilde Amsterdam deze zomer in voor Newcastle United.
Steur was nog niet zolang speler van Ajax 1, maar besloot toch om een miljoenentransfer naar de Premier League te maken. "Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik ben blij met hoe alles is verlopen. Daar kan ik alleen maar met geluk op terugkijken", vertelt hij aan ESPN.
De jonge middenvelder kijkt zijn ogen uit bij zijn nieuwe club. "Ik ben heel erg op mijn plek daar. Hoe voetbal daar wordt beleefd, is natuurlijk next level. Daar leer ik heel veel van. Ik ben me ook nog steeds aan het ontwikkelen. Ik houd het nog niet negentig minuten vol. Het moet dus nog beter."
Waarom besloot Steur een transfer naar Newcastle te maken? "Het is moeilijk uit te leggen, maar het is voornamelijk het gevoel en de overtuiging die ze je geven", legt hij uit. "Bij Ajax veranderde er ontzettend veel. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ik had wat twijfels over wat mijn rol zou worden. Ze kozen voor veel ervaring, wat prima is. Uiteindelijk denk ik dat het voor mij de beste keuze was om ergens anders naartoe te gaan."
Steur sprak met Jordi Cruijff, maar wil de inhoud van die gesprekken niet delen. "Dat houd ik voor mezelf, maar het ging altijd op een respectvolle manier. Ik heb nu niet veel contact meer met hem. Ik wens Ajax en hem het allerbeste. Ik ben ook gelukkig, dus ik heb een goede keuze gemaakt."
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Steur gaat in op Ajax-exit: "Daar had ik mijn twijfels over"
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