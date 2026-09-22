Steur gaat in op Ajax-exit: "Daar had ik mijn twijfels over"

Steur was nog niet zolang speler van Ajax 1, maar besloot toch om een miljoenentransfer naar de Premier League te maken. "Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik ben blij met hoe alles is verlopen. Daar kan ik alleen maar met geluk op terugkijken", vertelt hij aan ESPN.

De jonge middenvelder kijkt zijn ogen uit bij zijn nieuwe club. "Ik ben heel erg op mijn plek daar. Hoe voetbal daar wordt beleefd, is natuurlijk next level. Daar leer ik heel veel van. Ik ben me ook nog steeds aan het ontwikkelen. Ik houd het nog niet negentig minuten vol. Het moet dus nog beter."