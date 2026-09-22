Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Steur gaat in op Ajax-exit: "Daar had ik mijn twijfels over"

Max
bron: ESPN
Sean Steur in het veld tegen West Bromwich Albion
Sean Steur in het veld tegen West Bromwich Albion Foto: © Pro Shots

Sean Steur heeft geen spijt van zijn keuze om Ajax te verlaten. De middenvelder ruilde Amsterdam deze zomer in voor Newcastle United. 

Steur was nog niet zolang speler van Ajax 1, maar besloot toch om een miljoenentransfer naar de Premier League te maken. "Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik ben blij met hoe alles is verlopen. Daar kan ik alleen maar met geluk op terugkijken", vertelt hij aan ESPN.

De jonge middenvelder kijkt zijn ogen uit bij zijn nieuwe club. "Ik ben heel erg op mijn plek daar. Hoe voetbal daar wordt beleefd, is natuurlijk next level. Daar leer ik heel veel van. Ik ben me ook nog steeds aan het ontwikkelen. Ik houd het nog niet negentig minuten vol. Het moet dus nog beter." 

Waarom besloot Steur een transfer naar Newcastle te maken? "Het is moeilijk uit te leggen, maar het is voornamelijk het gevoel en de overtuiging die ze je geven", legt hij uit. "Bij Ajax veranderde er ontzettend veel. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ik had wat twijfels over wat mijn rol zou worden. Ze kozen voor veel ervaring, wat prima is. Uiteindelijk denk ik dat het voor mij de beste keuze was om ergens anders naartoe te gaan."

Steur sprak met Jordi Cruijff, maar wil de inhoud van die gesprekken niet delen. "Dat houd ik voor mezelf, maar het ging altijd op een respectvolle manier. Ik heb nu niet veel contact meer met hem. Ik wens Ajax en hem het allerbeste. Ik ben ook gelukkig, dus ik heb een goede keuze gemaakt."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Abderrahim Nouri en Fresia Cousiño Arias

Broer van Nouri geeft update: "We kijken soms ook naar Ajax"

0
Sten Kremers

SC Heerenveen slaat toe en presenteert voormalig Ajax-talent

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Broer van Nouri geeft update: "We kijken soms ook naar Ajax"

Steur gaat in op Ajax-exit: "Daar had ik mijn twijfels over"

Gaaei krijgt uitstekend nieuws en mag alsnog koffers pakken

Ajacied raakt geblesseerd en moet nationale ploeg verlaten

"John Heitinga had langer de tijd moeten krijgen bij Ajax"

SC Heerenveen slaat toe en presenteert voormalig Ajax-talent

Driessen hekelt Xavi-uitspraak: "Een kinderhand is snel gevuld"

Brobbey eerste Oranje-spits? "Bij Ajax was hij al na één uur op"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws