Steur geeft toe: "Daar heeft Garcia het met mij ook wel over"
Sean Steur is geruisloos in de basis van Ajax geslopen dit seizoen. De jonge middenvelder scoorde al én gaf al een assist. Zijn bloei komt in een seizoen waarin Ajax het zwaar heeft gehad.
"Het is best wel een rollercoaster geweest. De eerste helft van het seizoen speelde ik helemaal niets voor Ajax 1. Mijn eerste wedstrijd was half december, in de basis tegen Qarabag, een paar weken voor de winterstop", herinnert Steur zich bij Voetbal International.
"Sindsdien ben ik er een soort van in gebleven, dat is natuurlijk heel mooi geweest. Met soms heel goede wedstrijden, ook als team, en soms zakten we door de ondergrens heen", is hij eerlijk. "In die zin is het ook een heel leerzaam jaar voor me. Veel meegemaakt, met drie verschillende trainers, dat is nooit leuk natuurlijk. Maar ja: gewoon van leren."
In die periode versleten Steur en Ajax liefst drie trainers. "Dat is niet ideaal natuurlijk. Onder John Heitinga heb ik nul minuten gespeeld, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Fred Grim heeft me de kans gegeven, daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. En nu hebben we weer een nieuwe trainer met Oscar García."
"Hij zit er kort op en probeert ons zoveel mogelijk te helpen, maar het is voor hem natuurlijk ook niet ideaal om zo random in het seizoen in te stappen", meent hij. "Maar hij doet er alles aan, is heel fanatiek. Dus ze zijn alle drie anders, maar het blijft voetbal, dus we moeten er gewoon mee dealen."
Verlangt Garcia iets speciaals van Steur? "Niet echt iets anders, maar deze trainer vraagt vooral heel veel energie. Diepteloopacties, maar ook verdedigend je taken uitvoeren. Veel sprinten dus, vooruit en achteruit. Hij heeft het er met mij ook wel over dat ik nog beslissender moet zijn, ook met goals en assists. De eerste twee wedstrijden ging dat wel lekker, dat was mooi. Nu wil ik het elke keer laten zien."
