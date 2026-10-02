Steur geniet na vertrek van Ajacied: "Ontzettend mooie speler"
Sean Steur volgt Ajax nog altijd op de voet. De achttienjarige middenvelder vertrok afgelopen zomer naar Newcastle United, maar heeft zijn oude club nog lang niet uit het oog verloren. Vooral Julian Brandt kan hem bekoren.
Steur kijkt met een goed gevoel terug op de ontwikkeling die hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. "Ik was daar toen nog helemaal niet mee bezig, leefde eigenlijk van dag tot dag", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Je kunt als voetballer ook niet drie jaar vooruitkijken. Zo werkt het niet. Als ik er nu zo over nadenk, heb ik wel een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Daar ben ik heel blij mee."
Afgelopen zomer koos de middenvelder voor een overstap naar Newcastle. Garanties kreeg hij daar niet. "Als je achttien bent en je gaat naar zo’n grote club, valt er niet zoveel te eisen. Ik had wel goede gesprekken gevoerd met de mensen van Newcastle United. Over de club, over de fans, over hoe ze werken met spelers."
Steur weet dat hij zich in Engeland nog verder moet ontwikkelen. "Het is inderdaad iets heel moois, maar er kan nog heel veel beter", vervolgt hij. "Ik wil me zo goed mogelijk blijven ontwikkelen. Het voetbal is anders geworden, fysieker vooral. Ik zal nooit een bodybuilder worden, maar zal me wel fysiek moeten ontwikkelen. Toch moet ik het vooral van het voetballende gedeelte hebben. Dat probeer ik op mijn manier te doen."
Over het niveau in Engeland is de voormalig Ajacied lovend. "De Premier League is dan ook de beste competitie ter wereld. Elke wedstrijd moet je vol gas geven, er zit geen easy game tussen. Daar word je alleen maar beter van. Ik geniet écht van iedere wedstrijd. Thuis op St James’ Park is het met onze supporters helemaal geweldig. Maar ook in de uitwedstrijden is het genieten geblazen. Dat gaat denk ik nooit vervelen."
Ondanks zijn vertrek blijft Ajax een bijzondere club voor Steur. "Ajax is tien jaar lang mijn thuis geweest en zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Ik geniet trouwens van Julian Brandt, hij is echt een ontzettend mooie speler."
Ook Aron Bouwman wordt nog altijd nauwlettend gevolgd door Steur. De twee doorliepen samen de Amsterdamse jeugdopleiding. "We zijn met elkaar opgegroeid bij Ajax, tot en met het eerste. We hebben zelfs samen ons Champions League-debuut gemaakt, dat vond ik heel speciaal. Ik schrok wel even van die beuk van Van Bommel. Ach, Aron is een sterke jongen, ik denk dat hij sneller terugkeert dan verwacht."
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