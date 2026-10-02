Steur geniet na vertrek van Ajacied: "Ontzettend mooie speler"

Steur kijkt met een goed gevoel terug op de ontwikkeling die hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. "Ik was daar toen nog helemaal niet mee bezig, leefde eigenlijk van dag tot dag", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Je kunt als voetballer ook niet drie jaar vooruitkijken. Zo werkt het niet. Als ik er nu zo over nadenk, heb ik wel een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Daar ben ik heel blij mee."

Afgelopen zomer koos de middenvelder voor een overstap naar Newcastle. Garanties kreeg hij daar niet. "Als je achttien bent en je gaat naar zo’n grote club, valt er niet zoveel te eisen. Ik had wel goede gesprekken gevoerd met de mensen van Newcastle United. Over de club, over de fans, over hoe ze werken met spelers."

Steur weet dat hij zich in Engeland nog verder moet ontwikkelen. "Het is inderdaad iets heel moois, maar er kan nog heel veel beter", vervolgt hij. "Ik wil me zo goed mogelijk blijven ontwikkelen. Het voetbal is anders geworden, fysieker vooral. Ik zal nooit een bodybuilder worden, maar zal me wel fysiek moeten ontwikkelen. Toch moet ik het vooral van het voetballende gedeelte hebben. Dat probeer ik op mijn manier te doen."