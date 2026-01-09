Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Steur kan langer bij Ajax blijven: club doet officieel voorstel'

Joram
bron: Algemeen Dagblad
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Sean Steur een nieuw contractvoorstel gedaan. De 17-jarige middenvelder kan zijn huidige contract, dat loopt tot 2028, verlengen tot 2030 en tegelijkertijd een flinke salarisverhoging krijgen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond. Het verlengen van Steur zijn contract is al langere tijd een prioriteit voor Ajax. De Amsterdamse club heeft nu concreet actie ondernomen en de jonge speler officieel benaderd met een voorstel. Omdat Eintracht Frankfurt interesse toont, wil Ajax de Duitse club en andere Europese topteams snel af zijn.

Steur kan dus zijn verbintenis bij de Amsterdammers met twee jaar uitbreiden en ook financieel vooruitgaan. Of Steur daadwerkelijk instemt met het aanbod, is nog onduidelijk. Eerder wees hij een soortgelijk voorstel van de club nog af, dus het is afwachten wat hij nu beslist.

Sean Steur
