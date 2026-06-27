Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Steur kiest 'Ajacied van volgend seizoen': "Hele hoge verwachtingen"

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Sean Steur heeft zin in het nieuwe voetbalseizoen met Ajax. De middenvelder van de Amsterdammers heeft de afgelopen weken genoten van een welverdiende vakantie. 

"Ik ben in Zuid-Frankrijk geweest met mijn gezin. Ik heb veel zon gezien en dat heeft me goed gedaan: ik heb zin om hier te zijn", zegt Sean Steur tegenover de clubkanalen van Ajax. "De testen zijn niemands favoriet, maar het hoort erbij en het moet gaan lukken. Ik heb genoeg gedaan in de zomer dus veel zin in."

Van wie mag men in Amsterdam veel verwachten volgend seizoen? "Moeilijke vraag. Laat ik zeggen: Aaron Bouwman. Ik vind dat hij het de laatste twee duels van vorig seizoen heel goed deed, nadat hij een tijdje niet speelde."

"Als je dat zo invult, heb ik hele hoge verwachtingen. En 'Bouni' ook, het is mooi dat hij aan me denkt tijdens zijn vakantie door mijn shirt aan te trekken met sporten", zegt Steur ten slotte over Rayane Bounida.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"

0
Roberto Carlos bij de loting van het WK

Ajax ziet target in back: "Vrije trappen nemen à la Roberto Carlos"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur Aaron Bouwman Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"

Steur kiest 'Ajacied van volgend seizoen': "Hele hoge verwachtingen"

Ajax ziet target in back: "Vrije trappen nemen à la Roberto Carlos"

'Ajax heeft linksback binnen: ESPN meldt akkoord met Braziliaan'

Zahouani ziet voorbeeld in oud-Ajacied: "Hoop dat te bereiken"

BREAKING: Ajax en Marijn Beuker gaan wegen officieel scheiden

'Ajax is klaar met Beuker: bestuurder onderweg naar uitgang'

Ajax haalt afscheidswoord van Wout Weghorst razendsnel offline
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws