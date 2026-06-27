Steur kiest 'Ajacied van volgend seizoen': "Hele hoge verwachtingen"

"Ik ben in Zuid-Frankrijk geweest met mijn gezin. Ik heb veel zon gezien en dat heeft me goed gedaan: ik heb zin om hier te zijn", zegt Sean Steur tegenover de clubkanalen van Ajax. "De testen zijn niemands favoriet, maar het hoort erbij en het moet gaan lukken. Ik heb genoeg gedaan in de zomer dus veel zin in."



Van wie mag men in Amsterdam veel verwachten volgend seizoen? "Moeilijke vraag. Laat ik zeggen: Aaron Bouwman. Ik vind dat hij het de laatste twee duels van vorig seizoen heel goed deed, nadat hij een tijdje niet speelde."