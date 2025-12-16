Steur krijgt lof: "Daar zal Ajax het toch van moeten hebben"

Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Sean Steur tegen Feyenoord
Sean Steur tegen Feyenoord Foto: © BSR Agency

Huub Stevens heeft genoten van de prestaties van Sean Steur bij het duel tussen Ajax en Feyenoord van afgelopen weekend. Stevens ziet dat de jongeling zich goed staande houdt in het eerste van Ajax: ook in de grote wedstrijden.

"Bij Ajax ging mijn interesse uit naar Sean Steur", opent Stevens in gesprek met De Telegraaf. Stevens vindt de prestaties van de jongeling bijzonder. "Hij is pas 17. Dan is het niet makkelijk om zo’n beladen wedstrijd te moeten spelen."

"Het was ook een vingerwijzing naar de toekomst, want van dit soort talenten uit eigen opleiding zal de club het de komende jaren toch moeten hebben", meent Stevens. "Steur viel niet op, maar viel ook zeker niet door de mand. Dat is knap als je met zo weinig Eredivisie-ervaring je eerste Klassieker moet spelen."

