'Steur langer bij Ajax: speler en club bijna akkoord over verlenging'

Ajax en Sean Steur lijken een akkoord te gaan bereiken over een contractverlenging. Dat melden bronnen aan VoetbalPrimeur . De achttienjarige middenvelder kan een contract tot 2030 gaan tekenen in de hoofdstad.

Onder Fred Grim is Steur een belangrijke speler bij Ajax geworden. De middenvelder zelf wil dan ook dolgraag verlengen in Amsterdam. "Volgens betrokkenen resteren nog slechts enkele details en ligt de afhandeling momenteel bij de juridische afdeling. Zodra de handtekeningen zijn gezet, wordt de verlenging officieel", schrijft VP.

Ajax zag dat Eintracht Frankfurt probeerde de speler te kapen. Steur zelf ziet echter geen heil in een overgang naar Duitsland en wil bij Ajax blijven.