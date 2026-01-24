Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Steur langer bij Ajax: speler en club bijna akkoord over verlenging'

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Sean Steur passt de bal
Sean Steur passt de bal Foto: © BSR Agency

Ajax en Sean Steur lijken een akkoord te gaan bereiken over een contractverlenging. Dat melden bronnen aan VoetbalPrimeur. De achttienjarige middenvelder kan een contract tot 2030 gaan tekenen in de hoofdstad.

Onder Fred Grim is Steur een belangrijke speler bij Ajax geworden. De middenvelder zelf wil dan ook dolgraag verlengen in Amsterdam. "Volgens betrokkenen resteren nog slechts enkele details en ligt de afhandeling momenteel bij de juridische afdeling. Zodra de handtekeningen zijn gezet, wordt de verlenging officieel", schrijft VP. 

Ajax zag dat Eintracht Frankfurt probeerde de speler te kapen. Steur zelf ziet echter geen heil in een overgang naar Duitsland en wil bij Ajax blijven. 

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff bij Ajax

'Cruijff toont ambitie en wil megatalent FC Barcelona ophalen'

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Van der Gijp verklaart relschoppers: "Dat gevoel heb je hier niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties