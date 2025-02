Sean Steur roemt Ajax-talent: "Ik ben trots op hem en op mezelf"

Dat hij samen met Rayne Bounida mocht invallen, maakte het extra bijzonder voor Steur. "Een zeer, zeer mooie middag om samen met een goede vriend te debuteren. Dat is het mooiste wat er is", vertelt hij aan Ajax TV. "Dan staan we nu samen hier, supermooi. Ik heb gisteren (zaterdag, red.) mijn contract verlengd, daar ben ik heel blij mee. Vandaag (zondag, red.) maak ik mijn debuut in een volle ArenA. Mijn week kan niet meer stuk."

Steur kent zijn Belgische teamgenoot goed. "We zeiden dat als we samen zouden debuteren dat we hetzelfde zouden doen als in de O19 of in Jong Ajax. Dat probeerden we nu weer", legt de zeventienjarige Ajacied uit. "Ik denk dat het wel leuk is om met een amigo te debuteren. Ik ben wel trots op hem en op mezelf ook natuurlijk."