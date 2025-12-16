Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Steur maakt heel veel indruk: "Hoe je graag een Ajax-speler ziet"

Noah
bron: Dit Was Het Weekend
Sean Steur met Anis Hadj-Moussa
Sean Steur met Anis Hadj-Moussa Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez is onder de indruk geraakt van Sean Steur. De jonge middenvelder maakte zijn basisdebuut in De Klassieker en analisten kwamen superlatieven tekort.

"Ik vond hem heel goed. Hij was eigenlijk de beste middenvelder van het veld. Hij bracht rust. Hij wilde de bal hebben", zegt de Deen bij Dit was het Weekend. "Hij is echt zo’n exponent van hoe je graag een Ajax-speler ziet, in een ploeg die niet zoals Ajax voetbalt."

"Hij straalt rust uit en is nergens bang voor. Hij is pas zeventien jaar. Hij was ook heel zeker aan de bal. Hij maakt tempo en is niet timide. Ik denk dat Ajax zijn debutanten graag zo ziet. Hij is wat heel veel spelers niet zijn bij Ajax", vervolgt de analist.

Dat interim-trainer Fred Grim ervoor kiest om veel jeugd in te passen, kan Perez wel bekoren. "Het is een knappe prestatie van de technische staf hoe ze het omgedraaid hebben. Ze winnen nu vier wedstrijden op rij. Maar het is ook knap omdat hij daar gewoon Aaron Bouwman neerzet, in plaats van een aankoop op te stellen. Nu is Steur aan de beurt."

