Steur maakt indruk na Ajax-exit: "De grote man op het middenveld"
Sean Steur heeft zondag een uitstekende eerste indruk achtergelaten bij Newcastle United. De voormalig middenvelder van Ajax begon in de basis tijdens het oefenduel met Gateshead FC (1-1) en maakte direct veel indruk. Zowel de Britse media als de supporters waren lovend over het optreden van de achttienjarige Nederlander.
Steur verruilde Ajax eerder deze maand voor Newcastle United, dat ongeveer 27 miljoen euro betaalde voor het talent. De middenvelder tekende een contract tot medio 2031 en krijgt in de voorbereiding direct de kans om zich te bewijzen aan manager Eddie Howe. Tegen Gateshead stond hij vanaf de aftrap op het veld en speelde hij de volledige wedstrijd.
De prestaties van Steur bleven niet onopgemerkt. "Steur ziet er technisch heel goed uit en hij is tot dusver de leider op het middenveld", schrijft Newcastle-watcher Lee Ryder van The Chronicle. Ook The Telegraph is enthousiast. "Steur ziet eruit als een talent… Een aantal heel goede balcontacten van de jonge Nederlander. Hij zoekt altijd de oplossing naar voren en is een groot lichtpunt."
Ook onder de supporters groeit het enthousiasme snel. "Sean Steur oogt technisch erg sterk en is tot dusver de grote man op het middenveld", schrijft een fan op sociale media. Een andere supporter is eveneens onder de indruk: "Sean Steur maakt tot nu toe een bijzonder sterke indruk. Durf ik het te zeggen? Ik zie zelfs iets van Bruno Guimarães in hem."
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