2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"

Sean Steur in de Johan Cruijff Arena Foto: © MTB-Photo

Sean Steur beleeft dit seizoen zijn doorbraak in Ajax 1, maar de talentvolle middenvelder beseft ook dat hij nog veel verbeterpunten heeft. Steur kijkt op het hoogste niveau dan ook graag naar clubs als Barcelona, Real Madrid en Paris Saint-Germain. 

"Ik kijk heel graag naar de topwedstrijden in de Champions League, als je dan de échte toppers ziet, dat is het niveau dat ik wil halen", vertelt hij in een interview op de website van VI. "Ik moet eigenlijk alles nog verder ontwikkelen tot Champions League-niveau. Vroeger keek ik heel veel naar Andrés Iniesta, als hij met Barcelona El Clásico speelde bijvoorbeeld", blikt Steur terug.

"Eigenlijk is dat al voor mijn tijd, maar toen ik een jaar of tien was, kon ik voetbal al wel begrijpen, toen speelde hij nog net gelukkig. De laatste jaren kijk ik meer naar spelers als Pedri en Vitinha", vervolgt hij enthousiast. "Federico Valverde vind ik ook echt heel goed, maar dat is weer een ander type natuurlijk", beseft Steur, die ook een duidelijk voorbeeld heeft. 

"Ik heb vooral heel veel op m’n netvlies van Pedri. Daar kijk ik echt héél graag naar, hij is echt mijn favoriete speler", verklapt hij. "Zijn rust, zijn slimheid, om uit de kleine ruimtes te komen. Het ziet er zó makkelijk uit als hij het doet, dat is gewoon genieten", besluit Steur over de Spaanse spelmaker van FC Barcelona. 

