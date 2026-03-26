Steur onthult: "Ik heb daar inderdaad met hem over gesproken"

Óscar García was niet ontevreden over de prestatie van Ajax in de Klassieker tegen Feyenoord. De nieuwe trainer van Ajax zag zijn ploeg op een 0-1 voorsprong komen via Sean Steur, die zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht maakte.

"Ik hoop dat Sean zo door kan gaan", zegt García in gesprek met Voetbal International. "Want één van de eerste dingen die ik tegen hem heb gezegd, is dat hij moet werken aan zijn cijfers wat betreft doelpunten en assists. Vooralsnog volgt hij mijn route."

Steur beaamt dat. "Ja, bij mijn positie horen goals en assists, dus ik ben blij dat ik onder de nieuwe trainer zo ben begonnen", geeft de middenvelder aan. "Maar het is natuurlijk niet genoeg, ik moet nu doorpakken. Maar ik heb daar inderdaad met hem over gesproken. Voor mij betekent dat vooral: meer schieten. Nu we iets aanvallender spelen kom je denk ik ook wat meer in die posities dus dan moet je gewoon de juiste keuzes maken en soms wat meer aan jezelf denken."

Voor Steur is het vooral een kwestie van aanhaken bij de fysieke eisen van het profvoetbal. "Ja, dat is zeker een verbeterpunt voor mij. Ik moet het fysiek gewoon negentig minuten lang kunnen volhouden. Daar ben ik hard mee bezig, met de fysieke trainer en met mijn voeding, dus alle vertrouwen dat dat goedkomt", besluit hij.