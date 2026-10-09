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Ajax historie & oud-spelers

Steur open over eerste maanden Newcastle: "Kan nog veel beter"

Amber
bron: FCUpdate.nl
Sean Steur
Sean Steur Foto: © Pro Shots

Sean Steur voelt zich steeds beter op zijn plek bij Newcastle United. De voormalig Ajacied maakte afgelopen zomer de overstap naar Engeland en kijkt tevreden terug op zijn eerste maanden bij de Premier League-club. Tegelijkertijd is de middenvelder kritisch op zichzelf: volgens hem valt er zowel fysiek als aan de bal nog veel winst te boeken.

Steur maakte de afgelopen periode voor het eerst deel uit van Jong Oranje. Na de 4-0 overwinning op Bosnië en Herzegovina, waarmee Nederland zich alsnog voor de play-offs voor het EK plaatste, gaat zijn aandacht nu weer volledig naar Newcastle. "Ik ga donderdag weer naar Engeland toe, waar ik heel veel zin in heb. Ik heb het daar gewoon heel erg naar mijn zin en ik kan niet wachten om weer terug te gaan", vertelt Steur tegenover FCUpdate.

De eerste maanden in Engeland zijn volgens Steur goed verlopen, maar zelf vindt hij dat hij nog lang niet aan zijn plafond zit. "Het gaat wel goed, alleen het fysieke kan nog beter. Aan de bal, alles kan eigenlijk nog veel beter. Ik denk niet dat ik al op mijn top zit. Dus ik kijk ernaar uit om dat te ontwikkelen."

Bij zijn vertrek uit Amsterdam waren er vraagtekens over de stap naar Newcastle, maar Steur heeft het gevoel dat hij goed begonnen is. Van tevreden achteroverleunen is echter geen sprake. "Zeker. Wat ik net al zei: het kan nog veel beter. Maar ik ben blij met hoe het tot nu toe gaat. Die lijn moet ik doorzetten en ik moet alleen nog maar beter worden."

Ook buiten het veld begint Steur zijn draai te vinden. Het leven in Engeland vraagt wel om meer zelfstandigheid dan hij gewend was. "Mijn ouders proberen er zo vaak mogelijk te zijn, maar ik ben nu wat meer op mezelf en zelfstandig. Voor de rest is het een hele leuke buurt, met aardige mensen. Ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb, dus ik mag niet klagen."

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