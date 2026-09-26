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Steur over Ajax-verdediger: "Dan was hij denk ik wel opgeroepen"

Sara
bron: Sportnieuws.nl
Sean Steur bij Jong Oranje
Sean Steur bij Jong Oranje Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman kwam tegen PSV hard in botsing met Ruben van Bommel en ligt er sindsdien uit. De Ajax-verdediger kon daarom een oproep bij Jong Oranje ook vergeten. Zijn oud-ploeggenoot Sean Steur vertelt over het incident.

"Het is natuurlijk niet leuk als je je vriend pijn ziet lijden, dus gelukkig gaat het nu beter met hem", vertelt Steur in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het is nu een paar weekjes terug, dus hij zal echt wel op de goede weg terug zijn. En ik hoop gewoon dat ik hem snel weer zie voetballen."

Steur werd deze interlandperiode opgeroepen voor Jong Oranje. De middenvelder van Newcastle United denkt dat Bouwman daar ook bij had gezeten als hij niet geblesseerd was geraakt. "Ik denk het wel. Hij is heel goed bezig gelukkig, dus ik ben heel blij voor hem", besluit de oud-Ajacied. 

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