Steur positief gestemd: "Er is nieuwe energie, een nieuwe start"

Ajax boekte zaterdag een overtuigende overwinning op Sparta Rotterdam en na afloop verschenen meerdere spelers met een goed gevoel voor de camera. Ook Sean Steur kon met een glimlach terugkijken op het duel in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder leverde een belangrijke bijdrage aan de zege en hoopt dat de Amsterdammers dit niveau nu vaker laten zien.

"Het was een hele leuke wedstrijd", zei Steur bij ESPN. "Zeker in de eerste helft speelden we mooi voetbal en hadden we goede combinaties. De tweede helft was goed, maar de eerste helft was echt heel goed. Ik heb een goede wedstrijd gespeeld, denk ik. Eentje waarin ik genoeg gelopen heb. Ik was betrokken bij een goal, dus dat geeft een goed gevoel." Steur gaf de assist bij de 2-0 van Steven Berghuis.

Opvallend was dat Steur niet alleen aan de bal zijn waarde had, maar ook zonder bal veel arbeid leverde. De middenvelder zat er vaak bovenop en werkte hard mee in de omschakeling. "Dat was een heel groot ontwikkelpunt. Als je kijkt naar Real Madrid - Manchester City, dat is echt next level... Toen ik dat zag, besefte ik dat dat gewoon nodig is om daar te komen", aldus Steur.

Volgens de Ajacied wordt er door de huidige staf veel nadruk gelegd op dat onderdeel van zijn spel. "Deze trainers hameren daar veel op. Ik moet daar een kwaliteit van maken. Als je zo traint, lever je meer energie in de wedstrijd en dat is wat wij nodig hebben. Het is niet dat ik het dit seizoen pas heb moeten leren, maar het wordt nu wel meer gevraagd. Gelukkig ging het gewoon goed vandaag."

Steur merkt bovendien dat er een andere sfeer rond het team hangt en hoopt dat Ajax de ingezette lijn kan vasthouden. "Er is nieuwe energie, een nieuwe start. We beseffen dat we nu moeten, want waar we nu staan, is gewoon niet goed genoeg voor Ajax. Misschien is de juiste snaar nu geraakt. Deze lijn moeten we nu doortrekken."