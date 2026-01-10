Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
"Steur speelt op zeker, hij moet de schroom van zich afgooien"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax Foto: © Pro Shots

Arnold Mühren is groot fan van Sean Steur. De oud-international denkt dat de jongeling een grote toekomst te wachten staat, al zijn er nog genoeg verbeterpunten. 

"Steur speelt op zeker. Hij moet de schroom nog van zich afgooien. Dat proces verloopt in een goed draaiend elftal veel sneller", meent Mühren in gesprek met De Telegraaf. "Vaak haal je als club als het moeizaam draait voor veel geld nieuwe spelers. Maar daar wordt het niet zomaar beter van."

Of Jordi Cruijff een geschikt technisch directeur is? Daar heeft hij het liever niet over. "Mensen als Peter Bosz en Patrick Kluivert zijn enthousiast. Die hebben in het verleden met hem gewerkt. Maar afgezien van de werkwijze: Cruijff en Ajax is altijd een goede combinatie geweest. Van huis uit weet Jordi Cruijff wat er gevraagd wordt."

Sean Steur Jordi Cruijff
