Steur valt uit: "Na een actie voelde ik dat het niet goed was"

Joram
bron: ESPN
Sean Steur na zijn goal tegen Feyenoord Foto: © Pro Shots

Sean Steur kijkt met gemengde gevoelens terug op De Klassieker tegen Feyenoord. De middenvelder was blij met zijn doelpunt, maar baalde dat Ajax niet wist te winnen (1-1). De jonge Ajacied maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie en zorgde daarmee even voor stilte in De Kuip.

"Ik ben blij met mijn eigen goal, maar ik had graag willen winnen. Al was het een mooi moment dat ik niet meer ga vergeten", zei Steur na afloop bij ESPN. Volgens de Ajax-speler was de sfeer vooraf al duidelijk voelbaar. "Het is niet makkelijk om in De Kuip te spelen. Het hoort erbij, maar ik was niet in shock. Misschien is het juist leuk als het publiek tegen je is. Het is een mooi stadion, eerlijk is eerlijk. In de eerste helft speelden we te snel de lange bal en waren er veel overtredingen, waardoor het spel veel stil kwam te liggen."

"Daardoor kom je niet in een lekker ritme. In de slotfase probeerden we tegen te houden, maar helaas is dat niet gelukt. We hebben alles gegeven als team." In de slotfase moest Steur het veld verlaten door fysieke klachten. "Het kwam uit het niets. Ik voelde me sterk, maar na een actie voelde ik dat het niet goed was. Dan weet je dat het direct is afgelopen, omdat je in De Klassieker elf fitte jongens nodig hebt."

