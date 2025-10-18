AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Steur trots na eerste goal voor Ajax: "Het knaagde een beetje"

Arthur
bron: ESPN
Sean Steur
Sean Steur Foto: © Pro Shots

Sean Steur is blij met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, zo laat hij na afloop van Jong Ajax - Jong PSV weten in gesprek met ESPN. Tegelijkertijd is de middenvelder kritisch op zichzelf omdat hij de bal niet eerder in het net kreeg.

Vrijdagavond tegen Jong PSV viel het dan eindelijk: Steur vond het doel. Daar ging wel een serie van negen eerdere doelpogingen aan vooraf in datzelfde duel. "Ik heb vandaag redelijk veel op doel geschoten. Hij lag telkens gewoon lekker, dus ik dacht: waarom niet?", vertelt het toptalent. "Uiteindelijk knaagde het wel een beetje dat hij er nog steeds niet in ging, dus het is mooi dat dit laatste erin vliegt."

Aan zijn doelpunt ging bovendien wat fortuin vooraf, maar dat stoort hem niet. "Volgens mij werd hij nog licht aangeraakt, maar ik accepteer hem ook zo. Het is mooi dat hij erin ging, want ik had mijn eerste goal wel nodig. Ik had hem veel eerder moeten maken. Het is een mooi moment."

Het is het eerste doelpunt van Steur in het betaald voetbal en het betekent veel voor hem. "Ik heb voor mijn gevoel best wel een aantal kansen gehad om hem al eerder te maken. Daar ben ik wel heel kritisch op als ik eerlijk ben. Het is mooi dat ik nu van de nul af ben en dat we nu hopelijk van start gaan."

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga

´Geiligheid op vragen over ontslag Heitinga worden niet gewaardeerd´

0
Alex Kroes

Alex Kroes baalt bij Ajax: "Dan kom je in een vrije val terecht"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd