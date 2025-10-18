Steur trots na eerste goal voor Ajax: "Het knaagde een beetje"

Sean Steur is blij met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, zo laat hij na afloop van Jong Ajax - Jong PSV weten in gesprek met ESPN . Tegelijkertijd is de middenvelder kritisch op zichzelf omdat hij de bal niet eerder in het net kreeg.

Vrijdagavond tegen Jong PSV viel het dan eindelijk: Steur vond het doel. Daar ging wel een serie van negen eerdere doelpogingen aan vooraf in datzelfde duel. "Ik heb vandaag redelijk veel op doel geschoten. Hij lag telkens gewoon lekker, dus ik dacht: waarom niet?", vertelt het toptalent. "Uiteindelijk knaagde het wel een beetje dat hij er nog steeds niet in ging, dus het is mooi dat dit laatste erin vliegt."

Aan zijn doelpunt ging bovendien wat fortuin vooraf, maar dat stoort hem niet. "Volgens mij werd hij nog licht aangeraakt, maar ik accepteer hem ook zo. Het is mooi dat hij erin ging, want ik had mijn eerste goal wel nodig. Ik had hem veel eerder moeten maken. Het is een mooi moment."

Het is het eerste doelpunt van Steur in het betaald voetbal en het betekent veel voor hem. "Ik heb voor mijn gevoel best wel een aantal kansen gehad om hem al eerder te maken. Daar ben ik wel heel kritisch op als ik eerlijk ben. Het is mooi dat ik nu van de nul af ben en dat we nu hopelijk van start gaan."