BREAKING | Steur naar Newcastle United, Ajax noemt transfersom
Ajax heeft donderdag officieel bevestigd dat Sean Steur de overstap maakt naar Newcastle United. De Amsterdamse club meldt op de eigen kanalen dat er een akkoord is bereikt over de transfer van de achttienjarige middenvelder. Daarbij maakt Ajax ook bekend dat de transfersom, inclusief bonussen, kan oplopen tot ongeveer 27 miljoen euro.
Steur stond in Amsterdam nog onder contract tot en met 30 juni 2028, maar vervolgt zijn loopbaan in de Premier League. De middenvelder doorliep sinds 2016 de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij als talent uit Purmerend werd opgenomen in de opleiding.
Op 16 februari 2025 maakte Steur zijn officiële debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Uiteindelijk kwam hij tot 26 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij één keer het net wist te vinden. Ajax heeft Steur via de officiële clubkanalen bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wenst hem veel succes bij Newcastle United en het vervolg van zijn carrière in Engeland.
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