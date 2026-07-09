Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | Steur naar Newcastle United, Ajax noemt transfersom

Arthur
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena Foto: © MTB-Photo

Ajax heeft donderdag officieel bevestigd dat Sean Steur de overstap maakt naar Newcastle United. De Amsterdamse club meldt op de eigen kanalen dat er een akkoord is bereikt over de transfer van de achttienjarige middenvelder. Daarbij maakt Ajax ook bekend dat de transfersom, inclusief bonussen, kan oplopen tot ongeveer 27 miljoen euro.

Steur stond in Amsterdam nog onder contract tot en met 30 juni 2028, maar vervolgt zijn loopbaan in de Premier League. De middenvelder doorliep sinds 2016 de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij als talent uit Purmerend werd opgenomen in de opleiding.

Op 16 februari 2025 maakte Steur zijn officiële debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Uiteindelijk kwam hij tot 26 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij één keer het net wist te vinden. Ajax heeft Steur via de officiële clubkanalen bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wenst hem veel succes bij Newcastle United en het vervolg van zijn carrière in Engeland.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

0
Daley Blind met een grote glimlach

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws