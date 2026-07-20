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Steur vertrokken bij Ajax: "Overeenkomsten met Frenkie de Jong"

Joram
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena Foto: © MTB-Photo

Sean Steur wordt in Engeland met veel belangstelling gevolgd na zijn transfer van Ajax naar Newcastle United. De jonge middenvelder maakte eerder deze maand voor ruim 25 miljoen euro de overstap en krijgt nu ook vanuit Nederland veel lof. Ajax-watcher Mike Verweij ziet opvallende overeenkomsten met Frenkie de Jong.

"Vergelijken is altijd gevaarlijk, maar er zijn zeker overeenkomsten met De Jong", vertelt Verweij aan The Shield Gazette. "Hij laat zich ook regelmatig uitzakken om de bal op te halen bij zijn centrale verdedigers, hij kan het spel versnellen en zich onder druk gemakkelijk van zijn tegenstanders losdraaien."

Volgens Verweij koos Steur voor een vertrek bij Ajax omdat hij twijfelde aan het vertrouwen dat hij vanuit Amsterdam kreeg. De journalist vindt dat gevoel niet helemaal terecht. "Naar mijn mening is dat onterecht. Het contractvoorstel dat Ajax hem had gedaan, straalde juist veel vertrouwen uit. Maar garanties op speeltijd worden nu eenmaal niet gegeven."

De overstap naar Newcastle noemt Verweij een flinke slag voor de Engelse club. Volgens hem beschikt Steur over de kwaliteiten om een grote carrière tegemoet te gaan. "Absoluut. Steur behoort tot de grootste talenten van Nederland en heeft enorme potentie. Ik ben ervan overtuigd dat hem een mooie toekomst in het topvoetbal wacht."

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