Steur vertrokken bij Ajax: "Overeenkomsten met Frenkie de Jong"
Sean Steur wordt in Engeland met veel belangstelling gevolgd na zijn transfer van Ajax naar Newcastle United. De jonge middenvelder maakte eerder deze maand voor ruim 25 miljoen euro de overstap en krijgt nu ook vanuit Nederland veel lof. Ajax-watcher Mike Verweij ziet opvallende overeenkomsten met Frenkie de Jong.
"Vergelijken is altijd gevaarlijk, maar er zijn zeker overeenkomsten met De Jong", vertelt Verweij aan The Shield Gazette. "Hij laat zich ook regelmatig uitzakken om de bal op te halen bij zijn centrale verdedigers, hij kan het spel versnellen en zich onder druk gemakkelijk van zijn tegenstanders losdraaien."
Volgens Verweij koos Steur voor een vertrek bij Ajax omdat hij twijfelde aan het vertrouwen dat hij vanuit Amsterdam kreeg. De journalist vindt dat gevoel niet helemaal terecht. "Naar mijn mening is dat onterecht. Het contractvoorstel dat Ajax hem had gedaan, straalde juist veel vertrouwen uit. Maar garanties op speeltijd worden nu eenmaal niet gegeven."
De overstap naar Newcastle noemt Verweij een flinke slag voor de Engelse club. Volgens hem beschikt Steur over de kwaliteiten om een grote carrière tegemoet te gaan. "Absoluut. Steur behoort tot de grootste talenten van Nederland en heeft enorme potentie. Ik ben ervan overtuigd dat hem een mooie toekomst in het topvoetbal wacht."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"