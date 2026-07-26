Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Steur vol vertrouwen na Ajax-exit: "Ik hoop een van hen te worden"

Joram
Sean Steur bij Newcastle United
Sean Steur bij Newcastle United Foto: © Pro Shots

Sean Steur heeft alle vertrouwen in zijn toekomst bij Newcastle United. De achttienjarige middenvelder verruilde Ajax deze zomer voor een avontuur in de Premier League en is vastbesloten om te slagen in Engeland. Aan twijfels over zijn overstap heeft hij naar eigen zeggen nooit gehad.

Steur maakte tijdens zijn officieuze debuut voor Newcastle tegen Gateshead direct indruk. De invalbeurt van de Nederlander werd positief ontvangen door de supporters en leverde hem ook veel complimenten op vanuit de Britse media.

Tegenover voetbalverslaggever Daniel Wales vertelt Steur over zijn eerste periode bij The Magpies. De talentvolle middenvelder benadrukt dat hij vooral zijn eigen kwaliteiten wil laten zien. "Ik hou er niet van om mezelf te vergelijken met andere spelers. Iedere speler heeft zijn eigen stijl en kwaliteiten. Ajax en de opleiding van Ajax hebben mij in de afgelopen jaren heel erg geholpen en gemaakt als de speler die ik ben."

De overstap naar Engeland ziet Steur als een grote uitdaging, maar de keuze voor Newcastle maakte hij met volle overtuiging. "Het was altijd mijn droom om in de Premier League te spelen en ik heb er heel veel zin in. Het is een grote uitdaging, maar die ga ik niet uit de weg. Anders was ik niet naar Engeland gekomen."

Ook over de samenwerking met trainer Eddie Howe is Steur positief. "Hij is heel energiek. Hij helpt mij heel erg wanneer ik iets niet begrijp en legt het nog eens voor mij uit. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik ga slagen."

Steur hoopt uiteindelijk het voorbeeld te volgen van andere spelers uit de Ajax-opleiding die de top hebben bereikt. "Heel veel spelers die zijn opgeleid door Ajax spelen nu op het hoogste niveau bij de beste clubs van de wereld en ik hoop ook een van hen te worden."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws