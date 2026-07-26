Steur vol vertrouwen na Ajax-exit: "Ik hoop een van hen te worden"
Sean Steur heeft alle vertrouwen in zijn toekomst bij Newcastle United. De achttienjarige middenvelder verruilde Ajax deze zomer voor een avontuur in de Premier League en is vastbesloten om te slagen in Engeland. Aan twijfels over zijn overstap heeft hij naar eigen zeggen nooit gehad.
Steur maakte tijdens zijn officieuze debuut voor Newcastle tegen Gateshead direct indruk. De invalbeurt van de Nederlander werd positief ontvangen door de supporters en leverde hem ook veel complimenten op vanuit de Britse media.
Tegenover voetbalverslaggever Daniel Wales vertelt Steur over zijn eerste periode bij The Magpies. De talentvolle middenvelder benadrukt dat hij vooral zijn eigen kwaliteiten wil laten zien. "Ik hou er niet van om mezelf te vergelijken met andere spelers. Iedere speler heeft zijn eigen stijl en kwaliteiten. Ajax en de opleiding van Ajax hebben mij in de afgelopen jaren heel erg geholpen en gemaakt als de speler die ik ben."
De overstap naar Engeland ziet Steur als een grote uitdaging, maar de keuze voor Newcastle maakte hij met volle overtuiging. "Het was altijd mijn droom om in de Premier League te spelen en ik heb er heel veel zin in. Het is een grote uitdaging, maar die ga ik niet uit de weg. Anders was ik niet naar Engeland gekomen."
Ook over de samenwerking met trainer Eddie Howe is Steur positief. "Hij is heel energiek. Hij helpt mij heel erg wanneer ik iets niet begrijp en legt het nog eens voor mij uit. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik ga slagen."
Steur hoopt uiteindelijk het voorbeeld te volgen van andere spelers uit de Ajax-opleiding die de top hebben bereikt. "Heel veel spelers die zijn opgeleid door Ajax spelen nu op het hoogste niveau bij de beste clubs van de wereld en ik hoop ook een van hen te worden."
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