'Steur volgende cashcow Ajax? Transferwaarde 9 keer over de kop'

Sean Steur heeft zich in de basis van Ajax weten te vechten dit seizoen. De jonge middenvelder is onder Fred Grim een basisklant geworden en is dat gebleven onder Óscar García.

Zijn uitstekende spel is ook bij Transfermarkt opgevallen, dat Steur een flinke opwaardering heeft gegeven in haar laatste update. De jonge spelmaker vertegenwoordigde eerder in dit seizoen slechts een waarde van 700.000 euro.

Bij de laatste update is dit bedrag al omhoog geschoten naar liefst zes miljoen euro. Een stijging van 5,3 miljoen euro die bijna negen keer zo hoog is als zijn vorige waarde. Steur wist in twaalf wedstrijden één assist af te geven.