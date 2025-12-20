Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
'Steur wilde bij Ajax vertrekken': "Dat was ook een goed idee"

Arthur
bron: NOS
Sean Steur tegen Feyenoord
Sean Steur tegen Feyenoord Foto: © BSR Agency

Sean Steur (17) had dit seizoen graag op huurbasis voor FC Volendam gespeeld, vertelt zijn oudere broer Roy (20) aan de NOS. De jonge middenvelder maakt momenteel zijn doorbraak bij Ajax.

Roy Steur, reservekeeper bij Volendam, geniet van de prestaties van zijn broertje, maar zou ook graag nog eens samen met hem op het veld staan. "Sean wilde afgelopen zomer ontzettend graag naar Volendam komen om in de Eredivisie te spelen. Dat was ook een goed idee, denk ik. Maar ik ben ontzettend blij voor hem wat hij nu laat zien. Dat maakt me enorm trots", voegt Roy toe.

De liefde voor voetbal hebben de broers van hun vader geërfd. Als kinderen stonden ze urenlang samen op het veld. "Niet omdat dat moest hoor, haha! We wilden het zelf gewoon heel graag. En dat doen we nog steeds trouwens als we vrij zijn. Die extra uurtjes zorgen ervoor dat je verder komt. We zijn allebei best perfectionistisch", zegt Roy, de oudste van het gezin.

Sean Steur staat zaterdagavond weer voor Ajax op het veld. Voetbalzone verwacht dat hij in de basis begint tijdens het uitduel met NEC. Tot nu toe speelde hij 168 minuten voor Ajax, verdeeld over vier officiële wedstrijden. Steur ligt tot medio 2028 vast bij de club in de Johan Cruijff ArenA.

Sean Steur
