Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"

Sean Steur is enorm teleurgesteld over het gelijkspel bij SC Heerenveen. Ajax eindigt zo vijfde en is veroordeeld tot de play-offs.

Ajax had een zege nodig om vierde te worden, maar kwam niet verder dan een gelijkspel. "Er waren fases dat we beter waren, maar ook fases dat zij beter waren. De eerste helft ging het op en neer. 0-0 is gewoon niet goed genoeg", concludeert Steur na afloop bij ESPN. "De eerste helft speelden we bij fases wel oké, maar dat is over een hele wedstrijd natuurlijk niet goed genoeg."

In de slotfase zorgde hevige regenval voor een slordige en chaotisch einde. De laatste twintig minuten kon er eigenlijk niet gespeeld worden. De bal bleef liggen. Ik zag spelers lachen van: wat gebeurt hier? Het was onbespeelbaar", aldus de middenvelder. "Er werd niet meer gevoetbald. Dit hoort niet."