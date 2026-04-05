Steur ziet probleem in het spel van Ajax: "In mijn optiek..."

Sean Steur baalt van het verlies van Ajax tegen FC Twente. Steur ziet de tweede plek verder uit zicht raken en erkent dat zijn ploeg communicatief gewoon niet goed genoeg was.

"We waren vandaag gewoon niet goed genoeg", begint Steur voor de camera van ESPN. "We waren slordig aan de bal, het druk zetten liep niet... we kwamen vaak te laat, dan krijg je een domino-effect. Als de één te laat is, de ander ook. Het zag er gewoon niet goed uit."

Steur zag dat Oscár García ondanks het matige spel weinig reden zag om het spel aan te passen. "We hielden ons gewoon aan het plan, maar hebben dat niet goed uitgevoerd. De intensiteit was belangrijk, in mijn optiek lag die ook te laag. Er was gewoon vaak geen goede communicatie, dan loop je achter de feiten aan".

Na rust kwam FC Twente beter de kleedkamer uit dan Ajax. "Zij hielden de bal goed vast en kregen er moeilijk druk op. Wanneer we de bal hadden, speelden we niet ons eigen spel en verloren we de bal heel snel. Dan kom je gewoon niet goed in de wedstrijd", vertelt hij.

Wel is niet iedereen bij Ajax in zak en as na de nederlaag. "Vandaag was niet een goede wedstrijd. Het is misschien geen goed excuus, maar sommige jongens trainen nu pas weer twee dagen. Dat is heel anders voorbereiden. Er zit nog steeds een goede sfeer en werkhouding in deze selectie. Dat is niet zomaar weg nu", besluit Steur.