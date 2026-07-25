Steven Berghuis bespreekt kersverse Ajacied: "Een fijne eerste stap"

Steven Berghuis was natuurlijk blij met de overwinning die Ajax donderdagavond boekte op Vojvodina. De Amsterdammers wonnen met 1-4 in Servië en hebben dus een geweldige uitgangspositie voor zichzelf gecreëerd voor de return in de Johan Cruijff Arena.

Berghuis sprak van een 'goede eerste stap' in Servië. "We hebben gedaan wat we moesten doen", vertelde hij bij Ziggo Sport. "We zijn helemaal opnieuw begonnen. Nieuwe staf en nieuwe spelers. Dus dat moet groeien natuurlijk, maar dit is gewoon een goede eerste stap. Van winnen krijg je altijd een goed gevoel."

Ook ging Berghuis in op Míchel, die sinds enkele weken voor de groep staat bij Ajax. "Hij weet wat hij wil. Dat moet groeien, dat heeft tijd nodig. Er gaan denk ik ook nog wel wat dingen gebeuren in de selectie. Dit is gewoon een fijne eerste stap voor hem en voor ons. En samen bereiken we hopelijk mooie dingen", aldus Berghuis.