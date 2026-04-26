Steven Berghuis eerlijk: "We hebben een hele slechte helft gespeeld"

Ajax was zaterdagavond met 0-2 te sterk voor NAC Breda. Steven Berghuis was natuurlijk blij met de drie punten, maar toonde zich ook wat kritisch over het spel van de Amsterdammers.

"De eerste helft was heel effectief", vertelde Berghuis voor de camera van ESPN na de wedstrijd in Breda. "We hebben goed onze kansen afgemaakt en in de tweede helft kwamen we eigenlijk helemaal niet meer aan het voetballen. Zij begonnen met drie, vier corners achter elkaar en ze bleven één-op-één komen."

"De eerste drie, vier, vijf passes moet je in de ploeg houden en dat lukte gewoon niet meer. We hebben eigenlijk gewoon een hele slechte tweede helft gespeeld waarin Maarten (Paes, red.) nog goede reddingen had. In de verdediging waren we goed en waren we voor elkaar aan het vechten. Aan de bal hadden we niet het niveau dat we willen", aldus Berghuis.