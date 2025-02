Steven Berghuis in aanloop naar Europees duel: "Het is jammer"

De staat van het veld in het Koning Boudewijnstadion is in aanloop naar het Europa League-duel tussen Union Sint-Gillis en Ajax hoofdonderwerp van gesprek. Ook Steven Berghuis liet zich uit over de Belgische grasmat.

"Ik heb betere grasmatten gezien", was Berghuis nog mild bij de aftrap van de persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd. "Ik heb hier een paar jaar geleden gespeeld, België - Nederland. Toen was het beter. Ik denk dat het slechter is dan zondag. Het is een different ball game, zou ik zeggen. Daar moeten we rekening mee houden, in de manier van spelen en manieren vinden om de wedstrijd te winnen."

"Maar beide teams hebben hier last van", beseft de ervaren Ajacied. "De twee dingen die het belangrijkste zijn: een goed veld en een goede bal. Daar begint het mee. Het is jammer. Je speelt veertien wedstrijden en er is keihard gewerkt om te komen waar we nu zijn. Het is wat het is, helaas."

De slechte staat van de grasmat in Brussel heeft ook invloed op de noppen waar Berghuis en zijn teamgenoten mee aantreden. "Iedereen had zondag tegen Fortuna pinnen aan. In de warming-up merkte je al dat je vaak aan het wegglijden was. Als het veld onder je noppen blijft plakken, glijd je vaak weg. De meting die ik doe in de warming-up is kijken of het plakkerig is onder mijn schoenen. Als dat het geval is, speel ik op pinnen. En anders speel ik op rubberen noppen."