Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"

'Drie trainers in één seizoen helpt niet mee'. Zo vatte Steven Berghuis de problemen van Ajax samen. Henk Spaan schaart zich volledig achter de woorden van Berghuis. Ook hij vindt dat de bestuurders meer aangekeken moeten worden op de prestaties in het veld dan de spelers.

Zo zei Berghuis eerder al tegen Het Parool: "Als je altijd op dezelfde manier aanvalt en verdedigt, ga je op een gegeven moment ook met elkaar spelsituaties herkennen. Maar als dat tijdens het seizoen steeds is veranderd door de omstandigheden, dan herken je het soms wel, maar dan kom je uiteindelijk toch tekort."

Henk Spaan reageert daarop: "Hij noemde Gloukh, die werd gekocht en vervolgens in een systeem gewrongen waarin hij niks te zoeken heeft", opent Spaan in Het Parool. "Berghuis, volkomen terecht: 'Gloukh is een goede voetballer.' Al die mannen in hun Ajaxkloffie op de tribune. Allemaal hebben ze iets te vertellen en niemand houdt zijn kop dicht."

"Berghuis zei het te willen opnemen voor de spelers. Het neemt niet weg dat er natuurlijk gasten bij zijn die uitsluitend voor zichzelf voetballen', vervolgt Spaan. "De essentie van Berghuis’ betoog staat recht overeind. Als de top faalt, hebben de voetballers het moeilijk", besluit hij.