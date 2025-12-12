Steven Berghuis krijgt lof: "Dat weten heel veel mensen niet"

Rafael van der Vaart is nog altijd groot fan van Steven Berghuis. Niet alleen vanwege zijn prestaties op het veld, maar ook vanwege zijn bijdragen naast het veld.

"Berghuis… Dat hoor ik dan van mijn zoon en dat weten heel veel mensen niet, maar dat is misschien wel leuk om te vertellen", begint de oud-middenvelder bij de Pak Schaal Podcast. "Berghuis is dus heel veel met die jonge jongens bezig. Altijd vraagt hij hoeveel ze gespeeld hebben en al jarenlang is hij betrokken bij die jongens."

Van der Vaart zijn zoon Damián zit bij een van de jongerenelftallen van Ajax. "Damián vertelt dat en dan denk ik: ja, zonde, want als hij slecht speelt wil ik hem wel een draai om zijn oren kunnen geven", grapt Van der Vaart senior. "Nee, ik vind het heel leuk dat hij dat doet".

Hoewel Berghuis amper minuten maakt, is Van der Vaart groot fan. "In mijn ogen is hij nog steeds de beste bij Ajax. Heel zonde dat hij veel blessures heeft. Je hebt hem echt wel nodig." Berghuis heeft te maken met een liesblessure, waardoor hij dit seizoen pas acht keer in actie kwam.