Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Steven Berghuis maakt borst nat: "Dan gaat de Adelaarshorst aan"

Julian
bron: ESPN
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis maakt zijn borst nat voor de competitiewedstrijd die dit weekend op het programma staat. Ajax reist af naar de Adelaarshorst, waar de Amsterdammers het de laatste jaren moeilijk hebben tegen Go Ahead Eagles. 

De voetballer hoopt dat zijn ploeg verdedigend beter staat dan afgelopen week tegen Telstar. De promovendus kreeg maar liefst achttien doelpogingen, al leverde dat geen treffers op. "De puzzel moet nog in elkaar vallen. We hebben een nieuwe staf en er zijn wat mutaties in de selectie. Dat heeft meer tijd nodig. Tegen Telstar kregen we vaker dan gehoopt een doelpoging tegen, maar gelukkig leverde dat geen schade op", zegt Berghuis bij ESPN.

"We hadden weer een hele week om ons voor te bereiden op Go Ahead-uit. Als we daar ook achttien kansen tegen krijgen, dan gaat de Adelaarshorst aan", vervolgt de technicus, die weet dat Go Ahead Eagles boven zichzelf kan uitstijgen in eigen huis. "Vorig jaar was het 1-1. Op ons slechtste moment hebben we van ze gewonnen: 2-3. In de Adelaarshorst is dat mijn enige overwinning tegen Go Ahead Eagles."

Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst

'Ajax concurreert met PSV en FC Utrecht om Huntelaar junior (16)'

Mike Verweij

Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"

