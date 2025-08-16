Steven Berghuis maakt borst nat: "Dan gaat de Adelaarshorst aan"

De voetballer hoopt dat zijn ploeg verdedigend beter staat dan afgelopen week tegen Telstar. De promovendus kreeg maar liefst achttien doelpogingen, al leverde dat geen treffers op. "De puzzel moet nog in elkaar vallen. We hebben een nieuwe staf en er zijn wat mutaties in de selectie. Dat heeft meer tijd nodig. Tegen Telstar kregen we vaker dan gehoopt een doelpoging tegen, maar gelukkig leverde dat geen schade op", zegt Berghuis bij ESPN.

"We hadden weer een hele week om ons voor te bereiden op Go Ahead-uit. Als we daar ook achttien kansen tegen krijgen, dan gaat de Adelaarshorst aan", vervolgt de technicus, die weet dat Go Ahead Eagles boven zichzelf kan uitstijgen in eigen huis. "Vorig jaar was het 1-1. Op ons slechtste moment hebben we van ze gewonnen: 2-3. In de Adelaarshorst is dat mijn enige overwinning tegen Go Ahead Eagles."