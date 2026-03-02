Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Steven Berghuis maakt indruk: "Hij was het lichtpuntje van Ajax"

Niek
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondag met 0-0 gelijk op bezoek bij PEC Zwolle, maar Kees Kwakman zag nog wel een lichtpuntje in de ploeg van trainer Fred Grim. De voormalig profvoetballer zag dat Steven Berghuis een prima indruk maakte bij zijn invalbeurt. 

"Hij wilde in ieder geval graag de bal hebben en had de balbehandeling om hem even goed aan te nemen en in te passen", sprak hij bij ESPN. Zo gaf Berghuis een splijtende pass op Mika Godts, maar de Belg kon de bal net niet controleren of afwerken. "Dat was een goede actie. Het gaat erom dat je dit meerdere keren per wedstrijd doet, zodat je de tegenstander bevraagt", legt Kwakman uit.

"De volgende keer dat er zo’n situatie ontstaat, dan denkt Graves: wacht eens eventjes. Dan stapt hij wat meer naar achter en ben je tussen de linies wat meer aanspeelbaar", vervolgt de analyticus, die blij is met de rentree van Berghuis. "Hij is iemand die altijd de bal wil hebben en niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Hij eist de ballen op, maar hij heeft ook mensen om zich heen nodig die diepgaan en loopacties maken. Dan kan hij zijn passes kwijt. Hij kan misschien nog een rol spelen voor Ajax in de laatste fase van de competitie, maar dat hij het lichtpuntje van Ajax is, dan zegt dat genoeg over de rest." 

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Ajax leed 157 keer (!) balverlies: "Heb me tien minuten vermaakt"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Zou de ultieme vernedering voor Ajax zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties