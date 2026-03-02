Steven Berghuis maakt indruk: "Hij was het lichtpuntje van Ajax"

Ajax speelde zondag met 0-0 gelijk op bezoek bij PEC Zwolle, maar Kees Kwakman zag nog wel een lichtpuntje in de ploeg van trainer Fred Grim. De voormalig profvoetballer zag dat Steven Berghuis een prima indruk maakte bij zijn invalbeurt.

"Hij wilde in ieder geval graag de bal hebben en had de balbehandeling om hem even goed aan te nemen en in te passen", sprak hij bij ESPN. Zo gaf Berghuis een splijtende pass op Mika Godts, maar de Belg kon de bal net niet controleren of afwerken. "Dat was een goede actie. Het gaat erom dat je dit meerdere keren per wedstrijd doet, zodat je de tegenstander bevraagt", legt Kwakman uit.

"De volgende keer dat er zo’n situatie ontstaat, dan denkt Graves: wacht eens eventjes. Dan stapt hij wat meer naar achter en ben je tussen de linies wat meer aanspeelbaar", vervolgt de analyticus, die blij is met de rentree van Berghuis. "Hij is iemand die altijd de bal wil hebben en niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Hij eist de ballen op, maar hij heeft ook mensen om zich heen nodig die diepgaan en loopacties maken. Dan kan hij zijn passes kwijt. Hij kan misschien nog een rol spelen voor Ajax in de laatste fase van de competitie, maar dat hij het lichtpuntje van Ajax is, dan zegt dat genoeg over de rest."