Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"

De slotfase van het duel tussen SC Heerenveen en Ajax leek zondag meer op een waterballet dan op een voetbalwedstrijd. Toch wilde Steven Berghuis de slechte omstandigheden niet aanwijzen als reden voor het puntenverlies.

Ajax slaagde er niet in om in de eindfase nog het winnende doelpunt te maken. Daardoor eindigde de club als vijfde en wist het zich niet rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal. Berghuis zei daarover tegen Voetbal International : "Het slotoffensief bleef een beetje uit door het weer natuurlijk. Beide teams hadden het daar ongelooflijk moeilijk mee. Dat was jammer, maar daar kunnen we het natuurlijk niet op gooien, dat lijkt me geen excuus."

De middenvelder erkende dat Ajax het zichzelf eerder in het seizoen moeilijk heeft gemaakt. "Ik ben ongelooflijk teleurgesteld. De spelers en elke staf hebben er alles aan gedaan, maar we komen gewoon tekort, dat was vandaag ook het geval. Dan moet je NEC feliciteren met een geweldig seizoen, die zijn gewoon verdiend derde geworden en ook FC Twente moeten we feliciteren."

Voor Ajax wacht nu deelname aan de play-offs om alsnog een ticket voor de Conference League af te dwingen. De club uit Amsterdam dreigt daardoor voor het eerst in zestig jaar zonder Europees voetbal te blijven. Berghuis blijft strijdvaardig: "We gaan gewoon onze rug rechten, dat moet gebeuren."