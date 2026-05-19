Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"
De slotfase van het duel tussen SC Heerenveen en Ajax leek zondag meer op een waterballet dan op een voetbalwedstrijd. Toch wilde Steven Berghuis de slechte omstandigheden niet aanwijzen als reden voor het puntenverlies.
Ajax slaagde er niet in om in de eindfase nog het winnende doelpunt te maken. Daardoor eindigde de club als vijfde en wist het zich niet rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal. Berghuis zei daarover tegen Voetbal International: "Het slotoffensief bleef een beetje uit door het weer natuurlijk. Beide teams hadden het daar ongelooflijk moeilijk mee. Dat was jammer, maar daar kunnen we het natuurlijk niet op gooien, dat lijkt me geen excuus."
De middenvelder erkende dat Ajax het zichzelf eerder in het seizoen moeilijk heeft gemaakt. "Ik ben ongelooflijk teleurgesteld. De spelers en elke staf hebben er alles aan gedaan, maar we komen gewoon tekort, dat was vandaag ook het geval. Dan moet je NEC feliciteren met een geweldig seizoen, die zijn gewoon verdiend derde geworden en ook FC Twente moeten we feliciteren."
Voor Ajax wacht nu deelname aan de play-offs om alsnog een ticket voor de Conference League af te dwingen. De club uit Amsterdam dreigt daardoor voor het eerst in zestig jaar zonder Europees voetbal te blijven. Berghuis blijft strijdvaardig: "We gaan gewoon onze rug rechten, dat moet gebeuren."
'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'
Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"
'Wout Weghorst tekent nog voor WK contract bij andere club'
Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord
Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"
Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"
FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"
García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."
Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"
'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"
Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen