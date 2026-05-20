Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."
Steven Berghuis erkent dat Ajax dit seizoen tekort is geschoten in de Eredivisie. De ervaren aanvaller vindt het dan ook logisch dat de Amsterdammers nu via de play-offs alsnog Europees voetbal moeten proberen af te dwingen.
"We komen op veel vlakken tekort. We verdienden geen rechtstreeks ticket voor Europees voetbal", zegt Berghuis in gesprek met NU.nl. Volgens de buitenspeler moet Ajax vooral kritisch naar zichzelf kijken. "Wij moeten naar onszelf kijken en NEC en FC Twente feliciteren met een geweldig seizoen. PSV doet zijn sportieve plicht tegen FC Twente, ze laten wederom zien waarom ze kampioen zijn. Dan is het aan ons om het af te maken. En dat doen we niet."
Berghuis wil niet opnieuw uitgebreid ingaan op de problemen binnen de club, nadat hij zich daar eerder al openlijk over uitsprak. "Ik heb enkele weken geleden mijn ziel blootgelegd over de problemen bij Ajax", aldus de 34-jarige Ajacied. "Dat ga ik niet nog eens doen. Het woord schamen komt niet uit mijn mond. De spelers en de staf hebben er alles aan gedaan, maar we zijn simpelweg niet goed genoeg."
Door de play-offs moet Berghuis ook zijn vakantieplannen aanpassen. "Die had ik al veel eerder geboekt, ook vanwege mijn schoolgaande kinderen. Gelukkig wel met een annuleringsverzekering. Ik zal mijn vakantie moeten verzetten. En dat is onze eigen schuld."
Ondanks de teleurstelling blijft Berghuis strijdbaar richting het slot van het seizoen. "We moeten de rug rechten en alles geven om onszelf een kans te geven op het laatste Europese ticket. Je draagt het shirt van Ajax en Ajax moet Europa in. Het zal een flinke opgave worden. Wij gaan die twee wedstrijden niet even fluitend winnen." Ajax speelt donderdag in de play-offs tegen FC Groningen.
