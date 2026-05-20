Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."

Amber
bron: NU.nl
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis erkent dat Ajax dit seizoen tekort is geschoten in de Eredivisie. De ervaren aanvaller vindt het dan ook logisch dat de Amsterdammers nu via de play-offs alsnog Europees voetbal moeten proberen af te dwingen.

"We komen op veel vlakken tekort. We verdienden geen rechtstreeks ticket voor Europees voetbal", zegt Berghuis in gesprek met NU.nl. Volgens de buitenspeler moet Ajax vooral kritisch naar zichzelf kijken. "Wij moeten naar onszelf kijken en NEC en FC Twente feliciteren met een geweldig seizoen. PSV doet zijn sportieve plicht tegen FC Twente, ze laten wederom zien waarom ze kampioen zijn. Dan is het aan ons om het af te maken. En dat doen we niet."

Berghuis wil niet opnieuw uitgebreid ingaan op de problemen binnen de club, nadat hij zich daar eerder al openlijk over uitsprak. "Ik heb enkele weken geleden mijn ziel blootgelegd over de problemen bij Ajax", aldus de 34-jarige Ajacied. "Dat ga ik niet nog eens doen. Het woord schamen komt niet uit mijn mond. De spelers en de staf hebben er alles aan gedaan, maar we zijn simpelweg niet goed genoeg."

Door de play-offs moet Berghuis ook zijn vakantieplannen aanpassen. "Die had ik al veel eerder geboekt, ook vanwege mijn schoolgaande kinderen. Gelukkig wel met een annuleringsverzekering. Ik zal mijn vakantie moeten verzetten. En dat is onze eigen schuld."

Ondanks de teleurstelling blijft Berghuis strijdbaar richting het slot van het seizoen. "We moeten de rug rechten en alles geven om onszelf een kans te geven op het laatste Europese ticket. Je draagt het shirt van Ajax en Ajax moet Europa in. Het zal een flinke opgave worden. Wij gaan die twee wedstrijden niet even fluitend winnen." Ajax speelt donderdag in de play-offs tegen FC Groningen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"

0
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax krijgt bijval: "Ajax valt in dit stadium niks te verwijten"

Hans Kraay jr. oppert Ajax-terugkeer: "In de Henderson-rol"

Maduro waarschuwt Ajax: "Daar moeten ze echt wat aan gaan doen"

Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."

Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"

John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"

Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"

Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws