Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."

Steven Berghuis erkent dat Ajax dit seizoen tekort is geschoten in de Eredivisie. De ervaren aanvaller vindt het dan ook logisch dat de Amsterdammers nu via de play-offs alsnog Europees voetbal moeten proberen af te dwingen.

"We komen op veel vlakken tekort. We verdienden geen rechtstreeks ticket voor Europees voetbal", zegt Berghuis in gesprek met NU.nl. Volgens de buitenspeler moet Ajax vooral kritisch naar zichzelf kijken. "Wij moeten naar onszelf kijken en NEC en FC Twente feliciteren met een geweldig seizoen. PSV doet zijn sportieve plicht tegen FC Twente, ze laten wederom zien waarom ze kampioen zijn. Dan is het aan ons om het af te maken. En dat doen we niet."

Berghuis wil niet opnieuw uitgebreid ingaan op de problemen binnen de club, nadat hij zich daar eerder al openlijk over uitsprak. "Ik heb enkele weken geleden mijn ziel blootgelegd over de problemen bij Ajax", aldus de 34-jarige Ajacied. "Dat ga ik niet nog eens doen. Het woord schamen komt niet uit mijn mond. De spelers en de staf hebben er alles aan gedaan, maar we zijn simpelweg niet goed genoeg."