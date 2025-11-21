Steven Berghuis was het niet eens met Ajax-geste naar supporters

Het Parool komt met een opvallend inkijkje in de nasleep van de bekerblamage van Ajax tegen USV Hercules in december 2023. Hoewel de club destijds de 325 meegereisde supporters volledig compenseerde, blijkt dat Steven Berghuis het daar eigenlijk niet mee eens was.

Na de pijnlijke 3-2-nederlaag tegen de amateurs uit Utrecht besloot Ajax diep door het stof te gaan: zowel de wedstrijdkaartjes als de busreis werden vergoed. Volgens het vrijdag verschenen boek Het Ajax-DNA ging dat echter niet zonder interne wrijving. De schrijvers, Jop van Kempen en Bas Soetenhorst, melden: "Waarnemend algemeen directeur Jan van Halst eiste toen dat de spelers de onkosten van meegereisde supporters zouden vergoeden."

"Steven Berghuis maakte hier vanuit de selectie bezwaar tegen en dwong af dat Van Halst zelf mee betaalde. De clubleiding was in de ogen van de spelers medeverantwoordelijk voor het echec", zo wordt er geschreven. Opmerkelijk genoeg klonk er in het officiële statement van Ajax destijds niets over interne discussie. In die verklaring benadrukte de club juist dat de compensatie binnen de organisatie breed gedragen werd: "In overleg met de spelersgroep en technische staf is besloten dat alle uitsupporters die een kaart hadden gekocht, gecompenseerd worden. Dat betekent dat we je wedstrijdkaart en busreis vergoeden."