Ajax transfers & geruchten
'Steven Berghuis ziet geschatte transferwaarde verder kelderen'
Steven Berghuis baalt Foto: © Pro Shots
Steven Berghuis staat al een langere periode buitenspel met een liesblessure. En dat is terug te zien in de geschatte transferwaarde van de ervaren Ajacied.
Transfermarkt taxeerde Berghuis enkele maanden geleden nog op een geschatte marktwaarde van zo'n 3,5 miljoen euro. Begin december 2025 is deze geschatte waarde flink gedaald, want de Ajacied wordt nu geschat op 2,5 miljoen euro. Een daling van maar liefst één miljoen.
Steven Berghuis tekende in de zomer van 2021 bij Ajax, dat hem destijds overnam van Feyenoord. Voor de gevoelige overstap naar Amsterdam kwam hij tot 87 treffers in 199 officiële duels. Bij Ajax staat de teller van Berghuis op 35 doelpunten in 168 officiële wedstrijden. 44 keer gaf hij de assist bij een Amsterdamse treffer.
