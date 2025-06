'Steven Berghuis ziet marktwaarde dit seizoen verder afnemen'

Berghuis miste aan het begin van het seizoen een aantal wedstrijden door blessureleed en was de rest van het seizoen lang niet altijd zeker van een basisplek. Volgens Transfermarkt is de 33-jarige Oranje-international momenteel 3,5 miljoen euro waard. Twee maanden geleden werd de marktwaarde van Berghuis nog op vier miljoen euro geschat.

De marktwaarde van Berghuis is de laatste jaren aan het dalen. Eind november 2022 vertegenwoordigde hij nog een transferwaarde van veertien miljoen euro, maar dat is sindsdien elk seizoen gedaald. De laatste keer dat de Ajacied een waarde van 3,5 miljoen euro had, was tien jaar geleden als speler van AZ.