'Steven Berghuis ziet sinds 2022 zijn marktwaarde flink dalen'

Steven Berghuis is bezig met een wisselvallig seizoen bij Ajax. De 33-jarige is slachtoffer van het roulatiesysteem van Francesco Farioli en krijgt na zijn komst minder speeltijd. Dit heeft invloed op zijn marktwaarde.

In 2021 is Berghuis overgekomen van Feyenoord voor een transfersom van 5,5 miljoen volgens Transfermarkt. De rechtsbuiten werd gelijk in zijn eerste seizoen bij Ajax kampioen. Dat was het seizoen 2021/2022, waarin hij zijn piek heeft behaald met een marktwaarde van 15 miljoen. Sindsdien is zijn marktwaarde elk jaar gedaald. De 33-jarige heeft momenteel een bodem bereikt met een marktwaarde van 4 miljoen.

Berghuis heeft onder Farioli dit seizoen 19 wedstrijden gespeeld. Hij is dit seizoen maar één keer trefzeker geweest en heeft 3 assists op zijn naam staan. Door het roulatiesysteem van Farioli heeft Berghuis 41% van de tijd in de basis gestaan, 39% van de speeltijd gespeeld en een 7% doelpuntenaandeel dit seizoen.

Voor Farioli was zijn marktwaarde 6 miljoen, wat betekent dat zijn waarde sinds de komst van de nieuwe trainer met 2 miljoen is gedaald. Ondanks de komst van de nieuwe trainer kampte Berghuis ook met diverse blessures.