Steven Bergwijn blikt terug op Ajax-tijd: "Ik vond dat moeilijk"

Nieuwe trainer Maurice Steijn zag in Bergwijn een goede aanvoerder van Ajax. "Ik ben toen gevraagd om aanvoerder te worden. Sowieso een eer. We waren op trainingskamp in Duitsland en Maurice kwam naar me toe. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor", blikt hij terug in CONVO Talkshow. "Hij zag mij als zijn aanvoerder en vroeg me of ik dat wilde zijn. Alleen diep in mezelf, zag ik mezelf al niet als aanvoerder."

Toch kon de 27-jarige Amsterdammer de band niet weigeren. "Ik wil mezelf kunnen zijn, maar je gaat geen 'nee' zeggen. Niemand anders wilde aanvoerder zijn of kon je die band geven. Ik had nog een connectie met de jongens van Amsterdam, dat was ook de reden", legt hij uit. "Ik nam hem uiteindelijk gewoon en dan komt alles wel echt op jou aan. Voor mij was het ook wel moeilijk."

Bergwijn had vooral moeite met het geven van interviews na de wedstrijd. "Ik zeg gewoon wat ik denk. Recht is recht, krom is krom. Ik moest vaak politiek correct zijn en ik vond dat moeilijk", geeft de aanvaller van Al-Ittihad toe. "Ik wil me gewoon kunnen uiten. In het veld ook, als het niet loopt. Soms kan je nog iets dom doen, maar als je die band draagt, dan wordt er anders naar je gekeken."