Steven Bergwijn: "Ik heb het altijd gezegd: Hij is een topcoach"

Steven Bergwijn is van mening dat Ajax er goed aan heeft gedaan om John Heitinga aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De aanvaller spreekt zijn vertrouwen uit in de keuze voor de oud-verdediger, die Francesco Farioli opvolgt. Ook over Farioli is Bergwijn positief; hij complimenteert de vertrokken trainer voor zijn werk in Amsterdam.

"Natuurlijk is het jammer dat Ajax het kampioenschap heeft weggegeven, maar ik denk dat niemand dit verwacht had", vertelt Bergwijn in gesprek met ESPN. Ajax leek lange tijd op weg naar de landstitel, maar uiteindelijk ging de schaal toch naar PSV. "Het team was niet heel erg veranderd, maar er was wel een nieuwe topcoach", doelt de aanvaller op Farioli.

Na 34 speelrondes eindigde Ajax uiteindelijk één punt achter PSV, ondanks dat de ploeg van Farioli eerder in het seizoen nog een voorsprong van negen punten had op de Eindhovenaren. "Ik heb zelf ook nog even met hem gewerkt", vervolgt de voormalig Ajacied. "Hij heeft het goed neergezet en kwam heel dichtbij, maar helaas is het net niet gelukt."

John Heitinga is inmiddels aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, als opvolger van Francesco Farioli. Aan het begin van 2023 werkte Steven Bergwijn al samen met Heitinga. "Ik heb het altijd gezegd: John is een topcoach. Arne Slot neemt hem niet zomaar mee naar Liverpool en je las ook wat Slot over John te zeggen had", aldus de aanvaller. "Het is verder een oud-Ajacied en weet wat er gevraagd wordt om voor Ajax te werken."