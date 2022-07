Geschreven door Idse Geurts 08 jul 2022 om 10:07

Eindelijk is het officieel. Na maanden van onderhandelingen mag Steven Bergwijn zich speler van Ajax noemen. De vleugelaanvaller komt over van Tottenham Hotspur voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro. In Amsterdam tekent Bergwijn een contract voor vijf jaar, waardoor hij dus vastligt tot 2027. Dit meldt de club via de officiƫle kanalen.

Bergwijn wordt door deze transfer de duurste speler in de Eredivisie ooit. Nooit eerder kocht een Eredivisie-club een speler voor zoveel geld. In eerste instantie was Ajax ook niet van plan om dit bedrag te betalen. De Amsterdammers bleven tijdens de onderhandelingen vasthouden aan een transfersom van 25 miljoen euro. Echter, uiteindelijk is de Ajax-directie toch overstag gegaan en is Bergwijn als gewenste aanvallende impuls binnengehaald.

Alfred Schreuder laat weten dat hij ontzettend blij is met de komst van Bergwijn. “Het is tekenend voor de ambitie van Steven dat hij ervoor kiest om de stap naar Ajax te maken. Het is een speler met veel kwaliteiten, heeft een enorme drive en is ook bijzonder doelgericht. Uiteraard ben ik blij dat we hem hebben weten vast te leggen, het betekent een nieuwe kwaliteitsimpuls voor onze selectie”, stelt Schreuder op de clubwebsite.